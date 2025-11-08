Ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Azteca por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, a las 10:05 p.m. (hora peruana), que son las 12:05 AM de Argentina, Paraguay y Chile; las 9:05 PM de México y la 5:05 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5, Amazon Prime y ViX transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Paramount, Univision, TUDN y Amazon Prime. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

