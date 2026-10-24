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Cruz Azul vs. Querétaro EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX.
Cruz Azul vs. Querétaro EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX.
Por Adrián Puga

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio La Corregidora por la fecha 14 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 25 de octubre del 2026, a las 7:00 PM (hora mexicana), que son las 8:00 PM de Perú y las 9:00 PM de Estados Unidos. El duelo será transmitido por FOX en México por TV paga. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por ViX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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