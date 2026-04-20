Por Rogger Fernández

vs se verán las caras por el partido de la jornada 16 del Torneo Clausura del . La ‘Máquina Cementera’ buscará un triunfo fuera de casa que le permita posicionarse entre los tres primeros de la tabla; mientras que los ‘Gallos Blancos’ intentarán sacar provecho de su localía para clasificar a la liguilla del certamen. El duelo se jugará este martes 21 de abril de 2026 en el Estadio Corregidora, casa de Querétaro. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Querétaro?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Cruz Azul vs Querétaro comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

  • México: 7:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM
  • Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 PM
  • Estados Unidos (ET): 8:00 PM

¿Dónde ver Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO?

La transmisión del partido Cruz Azul vs Querétaro estará disponible en FOX One en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma FOX+.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica7:00 p.m.FOX OneFOX+
República Dominicana7:00 p.m.FOX OneFOX+
El Salvador7:00 p.m.FOX OneFOX+
Guatemala 7:00 p.m.FOX OneFOX+
Honduras7:00 p.m.FOX OneFOX+
Nicaragua7:00 p.m.FOX OneFOX+
Panamá7:00 p.m.FOX OneFOX+
México7:00 p.m.FOX OneFOX+
Estados Unidos8:00 p.m.TUDNViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs Querétaro por Liga MX

  • Fecha: Martes 21 de abril del 2026.
  • Partido: Querétaro vs Cruz Azul
  • Horario: 7:00 p.m. hora de México.
  • Canal: FOX One.
  • Estadio: Corregidora.

Cómo llegan Cruz Azul vs Querétaro al duelo por Liga MX

El Cruz Azul empató 1-1 con Tijuana en la jornada anterior y llega a este partido con la necesidad de meterse entre los tres primeros de la tabla de posiciones. Por su parte, Querétaro empató 1-1 con Mazatlán y necesita ganar para clasificarse a la liguilla final.

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