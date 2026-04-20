Cruz Azul vs Querétaro se verán las caras por el partido de la jornada 16 del Torneo Clausura del Liga MX. La ‘Máquina Cementera’ buscará un triunfo fuera de casa que le permita posicionarse entre los tres primeros de la tabla; mientras que los ‘Gallos Blancos’ intentarán sacar provecho de su localía para clasificar a la liguilla del certamen. El duelo se jugará este martes 21 de abril de 2026 en el Estadio Corregidora, casa de Querétaro. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Querétaro?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Cruz Azul vs Querétaro comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 PM

Estados Unidos (ET): 8:00 PM

¿Dónde ver Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO?

La transmisión del partido Cruz Azul vs Querétaro estará disponible en FOX One en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma FOX+.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. FOX One FOX+ República Dominicana 7:00 p.m. FOX One FOX+ El Salvador 7:00 p.m. FOX One FOX+ Guatemala 7:00 p.m. FOX One FOX+ Honduras 7:00 p.m. FOX One FOX+ Nicaragua 7:00 p.m. FOX One FOX+ Panamá 7:00 p.m. FOX One FOX+ México 7:00 p.m. FOX One FOX+ Estados Unidos 8:00 p.m. TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs Querétaro por Liga MX

Fecha : Martes 21 de abril del 2026.

: Martes 21 de abril del 2026. Partido : Querétaro vs Cruz Azul

: Querétaro vs Cruz Azul Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : FOX One.

: FOX One. Estadio: Corregidora.

Cómo llegan Cruz Azul vs Querétaro al duelo por Liga MX

El Cruz Azul empató 1-1 con Tijuana en la jornada anterior y llega a este partido con la necesidad de meterse entre los tres primeros de la tabla de posiciones. Por su parte, Querétaro empató 1-1 con Mazatlán y necesita ganar para clasificarse a la liguilla final.