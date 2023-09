Cruz Azul vs. Querétaro en vivo online: transmisión del partido por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga MX 2023, este domingo 24 de septiembre. El encuentro está programado para iniciar a las 16:00 (hora mexicana) y 17:00 (hora peruana), desde el Estadio Azteca. ‘La Máquina’ no está encajando una buena temporada, en ocho encuentros solo ha conseguido un triunfo. Además, en el último duelo, Mazatlán empató en el último minuto, un resultado que agrava la situación. Por su lado, los ‘Gallos Blancos’ no se encuentran mucho mejor, aunque se encuentra dos puestos por encima (14°). La transmisión del partido se puede ver a través de TUDN y ViX.

