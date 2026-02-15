Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por la fecha 5 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 5:30 de la tarde (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina y Chile, las 4:30 PM de México. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5 y ViX transmiten el partido en México, mientras que Paramount+, TUDN y Univision pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Vía Canal 5 por internet: link para ver partido de Cruz Azul vs. Tigres UANL 2026
Mexico

Vía Canal 5 por internet: link para ver partido de Cruz Azul vs. Tigres UANL 2026

Cruz Azul vs. Tigres UANL online: a qué hora empieza y qué canales transmiten el partido
Mexico

Cruz Azul vs. Tigres UANL online: a qué hora empieza y qué canales transmiten el partido

¿A qué hora jugaron Chivas vs. América (1-0), por el Clásico Nacional de la Liga MX?
Mexico

¿A qué hora jugaron Chivas vs. América (1-0), por el Clásico Nacional de la Liga MX?

¿Dónde ver repetición del partido Chivas vs. América (1-0), por la Liga MX?
Mexico

¿Dónde ver repetición del partido Chivas vs. América (1-0), por la Liga MX?