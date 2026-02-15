Cruz Azul vs. Tigres UANL online: a qué hora empieza y qué canales transmiten el partido

Ver Cruz Azul vs. Tigres UANL EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 5:30 de la tarde (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina y Chile, las 4:30 PM de México. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5 y ViX transmiten el partido en México, mientras que Paramount+, TUDN y Univision pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

