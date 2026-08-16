Ver Cruz Azul vs. Tijuana EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Caliente por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 16 de agosto de 2026, a las 9:00 PM (hora mexicana), que son las 12:00 AM de Argentina, Paraguay, las 10:00 PM de Perú y la 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido por señal abierta en México, mientras que FOX+ vía streaming. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN USA y ViX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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