Por Redacción EC

Ver vs Vancouver FC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por el partido de vuelta de la primera ronda de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 12 de febrero del 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One es la única señal que transmite el partido en directo para todo el territorio de México; mientras que en Sudamérica lo pasará Disney Plus Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cruz Azul vs. Vancouver FC: horario, canal TV y dónde ver partido por Copa de Campeones de la Concacaf
Mexico

Cruz Azul vs. Vancouver FC: horario, canal TV y dónde ver partido por Copa de Campeones de la Concacaf

VIDEO: Club América empató sin goles con Olimpia por la Copa de Campeones de la Concacaf
Mexico

VIDEO: Club América empató sin goles con Olimpia por la Copa de Campeones de la Concacaf

Club América empató 0-0 con Olimpia y le bastó para clasificar a octavos de Copa de Campeones de la Concacaf
Mexico

Club América empató 0-0 con Olimpia y le bastó para clasificar a octavos de Copa de Campeones de la Concacaf

Tigres UANL venció 4-1 a Forge y clasificó a octavos de final de Copa de Campeones Concacaf | RESUMEN Y GOLES
Mexico

Tigres UANL venció 4-1 a Forge y clasificó a octavos de final de Copa de Campeones Concacaf | RESUMEN Y GOLES