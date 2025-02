David Cuellar vs. Junto Nakatani: mira la transmisión del evento desde la Ariake Arena de Tokio, Japón. ¿A qué hora es la pelea? El boxeador mexicano disputará la pelea por el título del Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate se realizará hoy, lunes 24 de febrero de 2025, desde 6:00 de la mañana (hora peruana), que son las 8:00 AM de Argentina y Chile y las 5:00 AM de México. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus pasarán el duelo para todo México y Latinoamérica.

