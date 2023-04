Las Chivas de Guadalajara han tenido un inicio irregular en torneo clausura de la Liga MX, si bien se encuentran en zona de playoffs, los dirigidos por Veljko Paunovic buscan acceder de manera directa a la fase final del torneo.

A esto se le suma que este año no han podido ganar ni un solo clásico. Ante América cayeron goleados 4-2 en casa, mientras que el último fin de semana, enfrentaron a Atlas en un vibrante partido donde quedó igualado 3-3 en el estadio Jalisco.

Tras estos 2 resultados en los clásicos, el director técnico del ‘Rebaño’, salió a dar la cara y dijo lo siguiente. ”Pienso que más allá del espectáculo que representan estos partidos, para nosotros los tres puntos eran nuestro objetivo y en un Clásico tiene más importancia”.

“En la primera parte se nos empieza a complicar cuando dejamos de jugar y generar, ese fue el tema en el descanso, muy caliente, era imperdonable. En vez de seguir atacando y controlando el balón, lo entregamos. Les entregamos la iniciativa y fue difícil recuperarla”, agregó.

“En defensa tuvimos un éxito mixto, tenemos que mejorar, no estamos contentos. Al ataque fue positivo, anotar tres goles fuera, fue importante”, expresó.

“Nuestro principal objetivo es entrar a la Liguilla, que el equipo tenga mejora y competir después de conseguir ese objetivo. Uno quiere ganar siempre, si no gano el Clásico me siento mal, no voy a dormir. Aprendo y seguiré aprendiendo y exigiré que todos aprendan. La próxima vez estemos a la altura y podamos ganar”, finalizó.