¿Dónde ver América vs Chivas? Clásico Nacional por Concacaf Copa de Campeones

¿Dónde puedo ver América vs Chivas? Es la pregunta que se hace México y el mundo fútbol por el Clásico Nacional de revancha entre Club América y Chivas Guadalajara. Tras una goleada 3-0 de las Águilas en la ida, el juego de vuelta por los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF será este miércoles 13 de marzo en el mítico Estadio Azteca. El partido iniciará a las 20:30 horas de México (21:30 de Perú). Conoce dónde transmitirán a continuación: Fox Sports y Fox Sports Premium pasan el juego en México, por cable en Total Play, Megacable y Star TV, y online a través de Prime Video, Claro Video o Cinépolis Klic. TUDN televisa y ViX transmite por internet en Estados Unidos, mientras que ESPN televisa en Centroamérica y Star Plus en Sudamérica. El partido no va por señal abierta.

