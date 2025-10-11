El Clásico Nacional está de regreso. América y Chivas vuelven a verse las caras este sábado 18 de octubre en el State Farm Stadium, en una nueva edición del duelo más esperado del fútbol mexicano. Aquí te contamos a qué hora juega, por qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

A qué hora juegan América vs Chivas

El Clásico Nacional entre América y Chivas se disputará este sábado 11 de octubre de 2025 en el State Farm Stadium, por partido amistoso.El partido comenzará a las 9:00 p.m. (hora del centro de México).

América vs. Chivas EN VIVO: revisa a qué hora juegan, dónde se enfrentan y en qué canales ver el Clásico Nacional. / YURI CORTEZ

Dónde ver América vs Chivas EN VIVO

El encuentro será transmitido por TUDN, además del servicio de streaming ViX Premium, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo.También se podrá ver en TUDN.mx y la app de Azteca Deportes, con cobertura en tiempo real.

Canal TV, América vs Chivas para ver en México

La transmisión del partido estará disponible en televisión abierta y por cable:

Canales abiertos: TUDN

TUDN Cable y streaming: TUDN y ViX Premium

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de TUDN.mx y Azteca Deportes.

Canal TV, América vs Chivas para ver en México / Manuel Velasquez

Cómo llegan América y Chivas

América llega detrás líder del torneo y con el objetivo de reafirmar su dominio en el Clásico Nacional. Chivas, en cambio, busca revancha tras algunos tropiezos recientes y confía en la velocidad de Cade Cowell y el liderazgo de Víctor Guzmán para sorprender al rival.

Este enfrentamiento no solo representa orgullo: también puede definir el rumbo de ambos equipos en la temporada.Con figuras como Allan Saint-Maximin y Richard Ledezma, el espectáculo está garantizado ante millones de aficionados que seguirán el encuentro dentro y fuera de México.

Historial del Clásico Nacional

A lo largo de la historia, América y Chivas se han enfrentado en más de 262 ocasiones oficiales, con ligera ventaja para las Águilas.

América lidera la tabla de victorias con 99 triunfos, mientras que Chivas ha ganado en 81 ocasciones y ambos igualaron 82 veces.

Posibles alineaciones, América vs Chivas