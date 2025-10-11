El Clásico Nacional está de regreso. América y Chivas vuelven a verse las caras este sábado 18 de octubre en el State Farm Stadium, en una nueva edición del duelo más esperado del fútbol mexicano. Aquí te contamos a qué hora juega, por qué canal va y dónde verlo EN VIVO.
A qué hora juegan América vs Chivas
El Clásico Nacional entre América y Chivas se disputará este sábado 11 de octubre de 2025 en el State Farm Stadium, por partido amistoso.El partido comenzará a las 9:00 p.m. (hora del centro de México).
Dónde ver América vs Chivas EN VIVO
El encuentro será transmitido por TUDN, además del servicio de streaming ViX Premium, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo.También se podrá ver en TUDN.mx y la app de Azteca Deportes, con cobertura en tiempo real.
Canal TV, América vs Chivas para ver en México
La transmisión del partido estará disponible en televisión abierta y por cable:
- Canales abiertos: TUDN
- Cable y streaming: TUDN y ViX Premium
Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de TUDN.mx y Azteca Deportes.
Cómo llegan América y Chivas
América llega detrás líder del torneo y con el objetivo de reafirmar su dominio en el Clásico Nacional. Chivas, en cambio, busca revancha tras algunos tropiezos recientes y confía en la velocidad de Cade Cowell y el liderazgo de Víctor Guzmán para sorprender al rival.
Este enfrentamiento no solo representa orgullo: también puede definir el rumbo de ambos equipos en la temporada.Con figuras como Allan Saint-Maximin y Richard Ledezma, el espectáculo está garantizado ante millones de aficionados que seguirán el encuentro dentro y fuera de México.
Historial del Clásico Nacional
A lo largo de la historia, América y Chivas se han enfrentado en más de 262 ocasiones oficiales, con ligera ventaja para las Águilas.
América lidera la tabla de victorias con 99 triunfos, mientras que Chivas ha ganado en 81 ocasciones y ambos igualaron 82 veces.
Posibles alineaciones, América vs Chivas
- Alineación de América: Rodolfo Cota; Miguel Vázquez, Néstor Araujo, Igor Lichnovsky, Cristian Borja; Isaías Violante, Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes; Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre.
- Alineación de Chivas: Óscar Whalley, Miguel Gómez, José Castillo, Miguel Tapías, Diego Campillo,Bryan González, Omar Govea, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Armando González.