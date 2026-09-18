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América recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 12 de septiembre del 2026 por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX en el estadio Banorte.
El Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito y marcha en la segunda posición con 17 puntos, irá con cierta sensación de favoritismo a Ciudad de México para enfrentar al tercero América, orientado por el uruguayo Guillermo Almada, en el clásico mexicano que engalana la novena jornada del torneo Apertura.
A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO por Liga MX 2026?
El partido de América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por la jornada 9 del Apertura de la Liga MX 2026. Para ver TUDN podrás hacerlo de diferentes maneras como a través de Izzi, Sky, Totalplay, entre otros. También existe una aplicación propia llamada TUDN App, disponible en iPhone, iPad, Android y Smart TV, donde puedes ver eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda.
Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs. Chivas de Guadalajara será a través de Univision, TUDN y ViX.
- En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX
- En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX
¿A qué hora juega América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 PM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 AM
¿Qué canal transmite América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|República Dominicana
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|El Salavador
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|Honduras
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|Guatemala
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|Nicaragua
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|Panamá
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|Puerto Rico
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|México
|9:15 PM
|TUDN
|ViX
|Estados Unidos
|11:15 PM
|Paramount+, TUDN, Univision
|ViX
Horario, canal TV y dónde ver América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2026
- Fecha: sábado 19 de septiembre del 2026
- Partido: América vs. Chivas de Guadalajara
- Horario: 9:15 p.m. hora de México
- Canal: Canal 5, Televisa, ViX y TUDN
- Estadio: Banorte
¿En qué canal ver América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2026 en México?
En México, el partido de América vs. Chivas de Guadalajara será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Televisa y ViX por la jornada 9 del Apertura de la Liga MX 2026.
¿Cómo ver América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de América vs. Chivas de Guadalajara será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por la jornada 9 del Apertura de la Liga MX 2026.
Alineaciones de América vs. Chivas de Guadalajara
- América: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos, Cristian Borja, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.
- Guadalajara: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.