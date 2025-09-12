¿Dónde ver Club América vs. Chivas EN VIVO y EN DIRECTO? Con un Javier Hernández que no encuentra el arco, el Guadalajara jugará el clásico del fútbol mexicano ante el América y su flamante refuerzo, el francés Allan Saint-Maximin, este sábado por la octava fecha del torneo Apertura 2025.

Por el momento contrastante que atraviesan individualmente, Saint-Maximin y ‘Chicharito’ Hernández representan uno de los factores que dan realce al duelo entre Águilas y Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

Guadalajara tiene cuatro jornadas sin ganar, aun cuando en la mayoría de sus partidos con Milito ha desplegado un fútbol con propuesta y llegada al arco rival.

Revisa en qué canales ver el partido de América vs. Chivas Guadalajara por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025.

El sábado, el América tratará de mantener el dominio que tiene sobre el Guadalajara desde la llegada de André Jardine para el torneo Apertura 2023.

¿Dónde ver América vs. Chivas Guadalajara EN VIVO GRATIS?

El partido de América vs. Chivas Guadalajara en vivo por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, será transmitido por el canal de TUDN, Vix, Canal 5 y Amazon Prime Video en todo México. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿En qué canales ver transmisión América vs. Chivas Guadalajara EN VIVO?

En Panamá lo pasa: Vix y TUDN

En Guatemala lo pasa: Vix y TUDN

En Costa Rica lo pasa: Vix y TUDN

En Nicaragua lo pasa: Vix y TUDN

En Honduras lo pasa: Vix y TUDN

En Puerto Rico lo pasa: Vix y TUDN

En República Dominicana lo pasa: Vix y TUDN

En México lo pasa: TUDN, Vix, Canal 5 y Amazon Prime Video

En Estados Unidos lo pasa: Vix y TUDN

Gucci Man está ready para vivir su primer Clásico Nacional y las @Chivas se preparan para dejarle claro quién manda😱😱😱 #MasQueUnPartido pic.twitter.com/LvWDFVGbf0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 11, 2025

¿Cómo ver partido América vs. Chivas Guadalajara en Perú?

El partido de América vs. Chivas Guadalajara en vivo por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, será transmitido en Perú por Vix+.

¿En dónde transmiten partido América vs. Chivas Guadalajara en México?

El partido de América vs. Chivas Guadalajara en vivo por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, será transmitido en México por Fanatiz.

¿En qué canales ver partido América vs. Chivas Guadalajara en Centroamérica?

El partido de América vs. Chivas Guadalajara en vivo por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, será transmitido en Centroamérica por Vix y TUDN.

¿Cómo ver partido América vs. Chivas Guadalajara en Estados Unidos?

El partido de América vs. Chivas Guadalajara en vivo por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, será transmitido en Estados Unidos por TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Amazon Prime Video.