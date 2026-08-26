América enfrenta a Columbus Crew este miércoles 26 de agosto del 2026 por los cuartos de final de la Leagues Cup en el estadio Dignity Health Sports Park. El partido comienza a las 20:45 horas (tiempo del centro de México). Ambos equipos llegan con sus mejores plantillas disponibles, sabiendo que en caso de empate en los 90 minutos, el boleto a la antesala de la final se definirá directamente desde el punto penal. El ganador de esta llave se medirá ante el Monterrey. ¿Dónde ver el partido de América HOY por TV ONLINE? Imagen Televisión y Nu9ve transmiten el partido de América por televisión abierta, mientras que TUDN y Apple TV lo pasan por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de América vs. Columbus Crew el miércoles 26 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup en el Dignity Health Sports Park.

¿Qué canal transmite América vs. Columbus Crew EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido de América vs. Columbus Crew EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 26 de agosto del 2026 desde el Estadio Dignity Health Sports Park.

Para México, el partido de América vs. Columbus Crew será transmitido a través de Nu9ve, Imagen Televisión, TUDN y Apple TV por televisión abierta, TV cable y streaming.

El partido de América vs. Columbus Crew será televisado por Apple TV para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Sports 1, TUDN, Apple TV, SiriusXM, FOX One y Univision.

¿A qué hora juega América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:45 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 22:45 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 21:45 horas.

México: 20:45 horas.

Estados Unidos (ET): 21:45 horas.

España: 4:45 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el América vs. Columbus Crew por Leagues 2026

Fecha: miércoles 26 de agosto del 2026

miércoles 26 de agosto del 2026 Partido: América vs. Columbus Crew

América vs. Columbus Crew Hora: 20:45 (MEX); 22:45 ET (USA); 21:45 (PER/COL/ECU); 23:45 (ARG/URU/PAR)

20:45 (MEX); 22:45 ET (USA); 21:45 (PER/COL/ECU); 23:45 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Nu9ve, TUDN e Imagen Televisión

Nu9ve, TUDN e Imagen Televisión Streaming: Apple TV

Apple TV Estadio: Dignity Health Sports Park

¿Dónde ver América vs. Columbus Crew HOY por Leagues Cup 2026 en México?

En México, el partido de América vs. Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues se transmitirá EN VIVO por TUDN, Nu9ve e Imagen Televisión, señal que posee los derechos de la Leagues Cup, y también se podrá ver vía streaming a través de Apple TV.

TUDN

Nu9ve

Apple TV

Imagen Televisión

¿En qué canal transmiten América vs. Columbus Crew HOY por Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de América vs. Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues se transmitirá EN VIVO por Apple TV, señal que posee los derechos de la Leagues Cup.

Apple TV

¿En qué canal transmiten América vs. Columbus Crew HOY por Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de América vs. Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues se transmitirá EN VIVO por Apple TV, señal que posee los derechos de la Leagues Cup.

Apple TV

¿En qué canal transmiten América vs. Columbus Crew HOY por Leagues Cup 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido de América vs. Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues se transmitirá EN VIVO por Apple TV, señal que posee los derechos de la Leagues Cup.

Apple TV

¿En qué canal transmiten América vs. Columbus Crew HOY por Leagues Cup 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido de América vs. Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues se transmitirá EN VIVO por Apple TV, señal que posee los derechos de la Leagues Cup.

Apple TV

¿En qué canal transmiten América vs. Columbus Crew HOY por Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs. Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues se transmitirá EN VIVO por FOX Sports 1, TUDN, SiriusXM, FOX One y Univision., señal que posee los derechos de la Leagues Cup, y también se podrá ver vía streaming a través de Apple TV.

FOX Sports 1

TUDN

Apple TV

SiriusXM

FOX One

Univision