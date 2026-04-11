América recibe a Cruz Azul este sábado 11 de abril del 2026 por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio Banorte. Las ‘Águilas’ lucharán para adelantar posiciones rumbo a la Liguilla; por su lado, la ‘Máquina Cementera’ ocupa la segunda posición. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver América vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de América vs. Cruz Azul EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por la jornada 14 del Clausura de la Liga MX 2026. Para ver TUDN podrás hacerlo de diferentes maneras como a través de Izzi, Sky, Totalplay, entre otros. También existe una aplicación propia llamada TUDN App, disponible en iPhone, iPad, Android y Smart TV, donde puedes ver eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda.

Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs. Cruz Azul será a través de Univision, TUDN y ViX.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

¿A qué hora juega América vs. Cruz Azul por Concachampions 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:05 PM

9:05 PM Perú, Colombia, Ecuador: 10:05 PM

10:05 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:05 PM

11:05 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:05 AM

¿Qué canal transmite América vs. Cruz Azul EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:05 PM TUDN ViX República Dominicana 9:05 PM TUDN ViX El Salavador 9:05 PM TUDN ViX Honduras 9:05 PM TUDN ViX Guatemala 9:05 PM TUDN ViX Nicaragua 9:05 PM TUDN ViX Panamá 9:05 PM TUDN ViX Puerto Rico 9:05 PM TUDN ViX México 9:05 PM TUDN ViX Estados Unidos 11:05 PM Paramount+, TUDN, Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Cruz Azul por Liga MX 2026

Fecha : sábado 11 de abril del 2026

: sábado 11 de abril del 2026 Partido : América vs. Cruz Azul

: América vs. Cruz Azul Horario : 9:05 p.m. hora de México

: 9:05 p.m. hora de México Canal : Canal 5, Televisa, ViX y TUDN

: Canal 5, Televisa, ViX y TUDN Estadio: Banorte

¿En qué canal ver América vs. Cruz Azul por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de América vs. Cruz Azul será transmitido a tavés de Canal 5, TUDN, Televisa y ViX por la jornada 14 del Clausura de la Liga MX 2026.

¿Cómo ver América vs. Cruz Azul por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs. Cruz Azul será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por la jornada 14 del Clausura de la Liga MX 2026.

Alineaciones de América vs. Cruz Azul

América: Rodolfo Cota; Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez; Erick Sánchez, Rodrigo Dourado; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

Rodolfo Cota; Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez; Erick Sánchez, Rodrigo Dourado; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas. Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Omar Campos; Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez.