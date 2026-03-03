El partido entre América y Juárez es uno de los encuentros más importantes de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. Si quieres saber a qué hora juega y dónde ver en vivo el juego del América, aquí te dejamos todos los detalles actualizados para que lo veas en México.
¿A qué hora juega América vs FC Juárez?
El América vs Juárez se juega este miércoles 4 de marzo de 2026.
- Hora: 9:00 PM (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes
Las Águilas serán locales en la Ciudad de México en un duelo clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.
¿Dónde ver América vs Juárez EN VIVO en México?
Si te preguntas dónde ver el partido América vs Juárez en vivo, estas son las opciones confirmadas:
- Streaming: ViX
El encuentro se transmitirá exclusivamente por plataforma digital, por lo que no estará disponible en televisión abierta. Se recomienda ingresar minutos antes del inicio para evitar saturaciones en la señal.
¿Qué canal transmite América vs Juárez EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|El Salvador
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Guatemala
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Honduras
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Nicaragua
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Panamá
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|México
|9:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|TUDN
|TUDN App
Horario, canal TV y dónde ver América vs Juárez por Liga MX
- Fecha: Miércoles 4 de marzo del 2026.
- Partido: América vs Juárez
- Horario: 9:00 p.m. hora de México.
- Canal: ViX.
- Estadio: Ciudad de los Deportes.
Cómo ver América vs Juárez online
Para ver el partido en vivo:
- Ingresa a la app o sitio web de ViX.
- Inicia sesión con tu cuenta.
- Busca el partido “América vs FC Juárez – Jornada 9”.
Así podrás seguir el juego completamente en vivo desde tu celular, tablet, Smart TV o computadora.