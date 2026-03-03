Por Redacción EC

El partido entre y Juárez es uno de los encuentros más importantes de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la . Si quieres saber a qué hora juega y dónde ver en vivo el juego del América, aquí te dejamos todos los detalles actualizados para que lo veas en México.

¿A qué hora juega América vs FC Juárez?

El América vs Juárez se juega este miércoles 4 de marzo de 2026.

  • Hora: 9:00 PM (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas serán locales en la Ciudad de México en un duelo clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Revisa qué canales transmiten el partido de América vs Juárez y los horarios para ver el juego por la jornada 9 del Torneo Clausura de Liga MX 2026 en el estadio Ciudad de los Deportes.
¿Dónde ver América vs Juárez EN VIVO en México?

Si te preguntas dónde ver el partido América vs Juárez en vivo, estas son las opciones confirmadas:

  • Streaming: ViX

El encuentro se transmitirá exclusivamente por plataforma digital, por lo que no estará disponible en televisión abierta. Se recomienda ingresar minutos antes del inicio para evitar saturaciones en la señal.

¿Qué canal transmite América vs Juárez EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica9:00 p.m.ViXViX
República Dominicana9:00 p.m.ViXViX
El Salvador9:00 p.m.ViXViX
Guatemala 9:00 p.m.ViXViX
Honduras9:00 p.m.ViXViX
Nicaragua9:00 p.m.ViXViX
Panamá9:00 p.m.ViXViX
México9:00 p.m.ViXViX
Estados Unidos10:00 p.m.TUDNTUDN App
América vs Juárez por la jornada 9 del Torneo Clausura de Liga MX 2026 en el estadio Ciudad de los Deportes.
Horario, canal TV y dónde ver América vs Juárez por Liga MX

  • Fecha: Miércoles 4 de marzo del 2026.
  • Partido: América vs Juárez
  • Horario: 9:00 p.m. hora de México.
  • Canal: ViX.
  • Estadio: Ciudad de los Deportes.

Cómo ver América vs Juárez online

Para ver el partido en vivo:

  1. Ingresa a la app o sitio web de ViX.
  2. Inicia sesión con tu cuenta.
  3. Busca el partido “América vs FC Juárez – Jornada 9”.

Así podrás seguir el juego completamente en vivo desde tu celular, tablet, Smart TV o computadora.

