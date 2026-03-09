Por Redacción EC

y se enfrentan hoy martes 10 de marzo por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El partido se jugará en el Subaru Park, en Pensilvania, donde ambos equipos buscarán un buen resultado que les permita dar un paso imporante hacia la siguiente ronda del torneo. Las ‘Águilas’ llegan a este encuentro tras vencer 2-1 al Querétaro en la Liga MX, mientras que su rival de turno cayó en su visita al SJ Earthquakes, por la MLS: A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver América vs Philadelphia Union EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

La transmisión del partido entre América vs Philadelphia Union EN VIVO por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf será transmitido a través de Fox Sports en México mediante cable o streaming.

El América vs Philadelphia Union no se transmite por señal abierta en México. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app FOX One.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de América vs Philadelphia Union por la Copa de Campeones de la Concacaf será FOX Sports y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de América vs Philadelphia Union y los horarios para ver el juego por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Revisa qué canales transmiten el partido de América vs Philadelphia Union y los horarios para ver el juego por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿A qué hora juega América vs Philadelphia Union EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.
  • España: 12:00 m.

¿Qué canal transmite América vs Philadelphia Union EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú6:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Colombia6:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Ecuador6:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Argentina8:00 o.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Brasil8:00 o.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Paraguay8:00 o.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Uruguay8:00 o.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Chile8:00 o.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Bolivia7:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Venezuela7:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
México5:00 p.m.Fox SportsFox One
Estados Unidos 7:00 p.m.Fox Sports, TUDN Fox One, fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver América vs Philadelphia Union EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf

  • Fecha: Martes 10 de marzo del 2026.
  • Partido: América vs Philadelphia Union
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Ciudad de México, México.
  • Canal: Fox Sports.
  • Estadio: Subaru Park.
América vs Philadelphia Union EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio Subaru Park.
América vs Philadelphia Union EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio Subaru Park.

¿En qué canal ver América vs Philadelphia Union EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf en México?

En México, el partido de América vs Philadelphia Union por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf lo transmite Fox Sports y Fox One.

¿Cómo ver América vs Philadelphia Union EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs Philadelphia Union por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf lo transmiten Fox Sports y TUDN.

VIDEO RECOMENDADO
Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.