América vs. Puebla EN VIVO se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga MX este sábado 29 de agosto del 2026 en el Estadio Banorte. El conjunto americanista buscará sumar una nueva victoria en el campeonato que le permita mantenerse como único líder, mientras que Puebla intentará dar el golpe ante uno de los principales favoritos a llevarse el título en el fútbol mexicano. ¿Qué canales pasan el partido de América vs. Puebla HOY por TV ONLINE? Conoce aquí los canales que transmiten el partido por señal abierta, cable TV y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de América vs. Puebla el sábado 29 de agosto por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga MX, desde el estadio Banorte.

¿Dónde ver América vs. Puebla EN VIVO por la fecha 6 de la Liga MX?

La transmisión del partido entre América vs. Puebla EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga MX será a través de Canal 5 Televisa, TUDN y ViX en México.

En otros países de Centroamérica, el encuentro será transmitido por TUDN en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. En Puerto Rico, el partido podrá verse por ViX.

Luego, en Estados Unidos, el partido de América vs. Puebla por la Liga MX será transmitido por TUDN USA, Univision y ViX.

¿A qué hora juega América vs. Puebla por la fecha 6 del Apertura de la Liga MX?

México: 7:05 p.m.

7:05 p.m. Costa Rica: 7:05 p.m.

7:05 p.m. El Salvador: 7:05 p.m.

7:05 p.m. Guatemala: 7:05 p.m.

7:05 p.m. Honduras: 7:05 p.m.

7:05 p.m. Panamá: 8:05 p.m.

8:05 p.m. Perú: 8:05 p.m.

8:05 p.m. Colombia: 8:05 p.m.

8:05 p.m. Ecuador: 8:05 p.m.

8:05 p.m. Puerto Rico: 9:05 p.m.

9:05 p.m. Estados Unidos (ET): 9:05 p.m.

9:05 p.m. Argentina: 10:05 p.m.

10:05 p.m. Chile: 10:05 p.m.

10:05 p.m. Brasil: 10:05 p.m.

10:05 p.m. España: 3:05 a.m. del domingo 30 de agosto.

¿Qué canal transmite América vs. Puebla EN VIVO por la fecha 6 de la Liga MX?

Costa Rica 7:05 p.m. TUDN — El Salvador 7:05 p.m. TUDN — Guatemala 7:05 p.m. TUDN — Honduras 7:05 p.m. TUDN — Panamá 8:05 p.m. TUDN — Puerto Rico 9:05 p.m. — ViX México 7:05 p.m. Canal 5 Televisa, TUDN ViX Estados Unidos 9:05 p.m. TUDN USA, Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Puebla por la fecha 6 de la Liga MX

Fecha: sábado 29 de agosto del 2026.

sábado 29 de agosto del 2026. Partido: América vs. Puebla.

América vs. Puebla. Horario: 7:05 p.m. hora de Ciudad de México, México.

7:05 p.m. hora de Ciudad de México, México. Canal: Canal 5 Televisa, TUDN.

Canal 5 Televisa, TUDN. Streaming: ViX.

ViX. Estadio: Banorte.

¿En qué canal ver América vs. Puebla por la fecha 6 del Apertura de la Liga MX en México?

En México, el partido de América vs. Puebla por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido EN VIVO por Canal 5 Televisa y TUDN, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de ViX.

Canal 5 Televisa

TUDN

ViX

¿Cómo ver América vs. Puebla por la Liga MX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs. Puebla por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido EN VIVO por TUDN USA y Univision. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming mediante ViX.

TUDN USA

Univision

ViX