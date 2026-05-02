Por Rogger Fernández

recibe a este domingo 3 de mayo del 2026 por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la en el estadio Banorte. El conjunto de ‘Las Águilas’ llega a este compromiso como favorito ante un rival que está en condiciones de dar el golpe fuera de casa. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el juego, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver América vs Pumas EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026. Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs Pumas será a través de Univision, TUDN y ViX.

  • En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX
  • En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX
Revisa qué canales transmiten el partido de América vs Pumas y los horarios para verlo por los cuartos de final ida de la Liga MX desde el Estadio Banorte.
Revisa qué canales transmiten el partido de América vs Pumas y los horarios para verlo por los cuartos de final ida de la Liga MX desde el Estadio Banorte.

¿A qué hora juega América vs Pumas por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX empieza a las 5:00 PM de México este domingo 3 de mayo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM

¿Qué canal transmite América vs Pumas EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica5:00 PMTUDNViX
República Dominicana7:00 PMTUDNViX
El Salvador5:00 PMTUDNViX
Honduras5:00 PMTUDNViX
Guatemala5:00 PMTUDNViX
Nicaragua5:00 PMTUDNViX
Panamá6:00 PMTUDNViX
Puerto Rico7:00 PMTUDNViX
México5:00 PMTUDN, Canal 5ViX
Estados Unidos7:00 PMUnivision, TUDNViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs Pumas por Liga MX 2026

  • Fecha: Domingo 3 de mayo del 2026
  • Partido: América vs Pumas
  • Horario: 5:00 p.m. hora de México
  • Canal: TUDN, Canal 5, ViX
  • Estadio: Banorte

¿En qué canal ver América vs Pumas por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de América vs Pumas será transmitido a tavés de TUDN, Canal 5 y ViX por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026.

¿En qué canal ver América vs Pumas por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs Pumas será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026.

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