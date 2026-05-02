América recibe a Pumas este domingo 3 de mayo del 2026 por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio Banorte. El conjunto de ‘Las Águilas’ llega a este compromiso como favorito ante un rival que está en condiciones de dar el golpe fuera de casa. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el juego, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver América vs Pumas EN VIVO por Liga MX 2026?
El partido de América vs Pumas EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026. Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs Pumas será a través de Univision, TUDN y ViX.
- En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX
- En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX
¿A qué hora juega América vs Pumas por Liga MX 2026?
El partido de América vs Pumas por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX empieza a las 5:00 PM de México este domingo 3 de mayo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM
¿Qué canal transmite América vs Pumas EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|5:00 PM
|TUDN
|ViX
|República Dominicana
|7:00 PM
|TUDN
|ViX
|El Salvador
|5:00 PM
|TUDN
|ViX
|Honduras
|5:00 PM
|TUDN
|ViX
|Guatemala
|5:00 PM
|TUDN
|ViX
|Nicaragua
|5:00 PM
|TUDN
|ViX
|Panamá
|6:00 PM
|TUDN
|ViX
|Puerto Rico
|7:00 PM
|TUDN
|ViX
|México
|5:00 PM
|TUDN, Canal 5
|ViX
|Estados Unidos
|7:00 PM
|Univision, TUDN
|ViX
Horario, canal TV y dónde ver América vs Pumas por Liga MX 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo del 2026
- Partido: América vs Pumas
- Horario: 5:00 p.m. hora de México
- Canal: TUDN, Canal 5, ViX
- Estadio: Banorte
¿En qué canal ver América vs Pumas por Liga MX 2026 en México?
En México, el partido de América vs Pumas será transmitido a tavés de TUDN, Canal 5 y ViX por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026.
¿En qué canal ver América vs Pumas por Liga MX 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de América vs Pumas será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026.