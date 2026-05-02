América recibe a Pumas este domingo 3 de mayo del 2026 por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio Banorte. El conjunto de ‘Las Águilas’ llega a este compromiso como favorito ante un rival que está en condiciones de dar el golpe fuera de casa. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el juego, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver América vs Pumas EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026. Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs Pumas será a través de Univision, TUDN y ViX.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

Revisa qué canales transmiten el partido de América vs Pumas y los horarios para verlo por los cuartos de final ida de la Liga MX desde el Estadio Banorte.

¿A qué hora juega América vs Pumas por Liga MX 2026?

El partido de América vs Pumas por los cuartos de final ida del Torneo Clausura de la Liga MX empieza a las 5:00 PM de México este domingo 3 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM

5:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM

6:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM

7:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM

¿Qué canal transmite América vs Pumas EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 5:00 PM TUDN ViX República Dominicana 7:00 PM TUDN ViX El Salvador 5:00 PM TUDN ViX Honduras 5:00 PM TUDN ViX Guatemala 5:00 PM TUDN ViX Nicaragua 5:00 PM TUDN ViX Panamá 6:00 PM TUDN ViX Puerto Rico 7:00 PM TUDN ViX México 5:00 PM TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 7:00 PM Univision, TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs Pumas por Liga MX 2026

Fecha : Domingo 3 de mayo del 2026

: Domingo 3 de mayo del 2026 Partido : América vs Pumas

: América vs Pumas Horario : 5:00 p.m. hora de México

: 5:00 p.m. hora de México Canal : TUDN, Canal 5, ViX

: TUDN, Canal 5, ViX Estadio: Banorte

¿En qué canal ver América vs Pumas por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de América vs Pumas será transmitido a tavés de TUDN, Canal 5 y ViX por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026.

¿En qué canal ver América vs Pumas por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs Pumas será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por los cuartos de final ida del Clausura de la Liga MX 2026.