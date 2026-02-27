América vs. Tigres UANL EN VIVO se enfrentan por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Banorte, este sábado 28 de febrero del 2026. ‘Las Águilas’ llegan a este duelo tras encajar su segunda derrota del certamen ante Chivas de Guadalajara, y actualmente ocupa la séptima posición. ‘Los Felinos’ cayeron en una mala racha y han caído en dos de sus últimos partidos.

A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver América vs. Tigres UANL EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga MX?

La transmisión del partido entre América vs. Tigres UANL EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Canal 5 Televisa, TUDN y ViX en México mediante señal abierta, cable o streaming.

Si quieres ver el América vs. Tigres UANL por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN App.

¿A qué hora juega América vs. Tigres UANL por el Torneo Clausura de la Liga MX?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:10 p.m.

9:10 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:10 p.m.

10:10 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:10 p.m.

11:10 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:10 a.m.

12:10 a.m. España: 4:10 a.m.

¿Qué canal transmite América vs. Tigres UANL EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga MX?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:10 p.m. Sin transmisión YouTube Colombia 10:10 p.m. Sin transmisión YouTube Ecuador 10:10 p.m. Sin transmisión YouTube Argentina 12:10 a.m. Sin transmisión YouTube Brasil 12:10 a.m. Sin transmisión YouTube Paraguay 12:10 a.m. Sin transmisión YouTube Uruguay 12:10 a.m. Sin transmisión YouTube Chile 12:10 a.m. Sin transmisión YouTube Bolivia 11:10 p.m. Sin transmisión YouTube Venezuela 11:10 p.m. Sin transmisión YouTube México 9:10 p.m. Canal 5, TUDN ViX Estados Unidos 11:10 p.m. Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Tigres UANL por el Torneo Clausura de la Liga MX

Fecha : Sábado 28 de febrero del 2026.

: Sábado 28 de febrero del 2026. Partido : América vs. Tigres UANL

: América vs. Tigres UANL Horario : 9:10 p.m. hora de Ciudad de México, México.

: 9:10 p.m. hora de Ciudad de México, México. Canal : Canal 5 Televisa, TUDN, ViX.

: Canal 5 Televisa, TUDN, ViX. Estadio: Banorte.

¿En qué canal ver América vs. Tigres UANL por el Torneo Clausura de la Liga MX?

En México, el partido de América vs. Tigres UANL por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite Canal 5 Televisa, TUDN y ViX.

¿Cómo ver América vs. Tigres UANL por el Torneo Clausura de la Liga MX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs. Tigres UANL por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmiten Univision y TUDN.