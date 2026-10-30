¿Dónde ver pelea Canelo Álvarez vs. Christian MBilli EN VIVO y EN DIRECTO? Antiguo rey de la categoría (-76,2 kg), primer campeón indiscutido del peso supermedio en la era de los cuatro cinturones, Canelo fue destronado por el estadounidense Terence Crawford en septiembre de 2025 durante un megacombate en Arabia Saudita.

Entretanto, Mbilli, que poseía el título interino desde junio de 2025, fue ascendido al rango de campeón oficial del CMB, aprovechando el retiro de Crawford.

Por primera vez desde 2022, Canelo Álvarez (63 victorias, 39 por KO, 3 derrotas y 2 empates) afrontará así una pelea en calidad de aspirante.

¿Dónde ver pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli EN VIVO?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli, será transmitido por la señal de streaming de DAZN PPV, EN EXCLUSIVA en todo el mundo. Además, en México también se podrá ver por Azteca 7, Box Azteca y Azteca Deportes. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli HOY EN VIVO?

En Bolivia lo pasa: DAZN PPV, Azteca 7, Azteca Deportes

En Perú lo pasa: DAZN PPV

En México lo pasa: DAZN PPV

En Argentina lo pasa: DAZN PPV

En Paraguay lo pasa: DAZN PPV

En Uruguay lo pasa: DAZN PPV

En Chile lo pasa: DAZN PPV

En Ecuador lo pasa: DAZN PPV

En Venezuela lo pasa: DAZN PPV

En Brasil lo pasa: DAZN PPV

En Colombia lo pasa: DAZN PPV

En España lo pasa: DAZN PPV

En Estados Unidos lo pasa: DAZN PPV

Christian Mbilli, que llegó a la capital saudita tras un viaje de 32 horas desde Quebec (Canadá), donde se entrena, simplemente dijo que estaba “listo para sorprender al mundo”.

“Tengo un enorme respeto por Canelo y por toda su carrera, pero el sábado será otra historia y vendré a por la victoria”, afirmó.

Canelo está listo para demostrar por qué sigue el mejor del mundo! 🌎 🎟️ Buy #CaneloMbilli NOW at https://t.co/yxybEeo0Px | Oct 31 | Mexico vs The World | @RiyadhSeason ▪️ https://t.co/A5qiwfcObz — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 30, 2026

¿Cómo ver pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli en México?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli, este sábado 31 de octubre del 2026 será transmitido en México por DAZN PPV, Azteca 7 y Azteca Deportes.

¿Dónde ver pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli en Estados Unidos?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli, este sábado 31 de octubre del 2026 será transmitido en Estados Unidos por DAZN PPV.

¿Dónde ver pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli en España?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli, este sábado 31 de octubre del 2026 será transmitido en España por DAZN PPV.

¿Dónde puedo ver pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli en Latinoamérica?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli, este sábado 31 de octubre del 2026 será transmitido en Latinoamérica por DAZN PPV.