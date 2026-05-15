Chivas Guadalajara recibe a Cruz Azul este sábado 16 de mayo del 2026 por la semifinal vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Akron. El combinado local sacó un empate importante en el duelo de ida (2-2) y ahora tiene la oportunidad de asegurar su pase a la final en casa. No obstante, al frente tendrá a un rival complicado, que sabe jugar partidos de definición y confía en dar la sorpresa de visitante. A continuación, te mostramos a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten el aprtido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Chivas Guadalajara vs Cruz Azul EN VIVO por semifinal de Liga MX?

El partido de Chivas Guadalajara vs Cruz Azul EN VIVO será transmitido a través de Amazon Prime Video por la semifinal VUELTA del Clausura de la Liga MX 2026. Para verlo, tendrás que suscribirte con una cuenta y una contraseña en tu país de origen. Esta vía está disponible en iPhone, iPad, Android y Smart TV, donde puedes ver eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda.

Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de Amazon Prime Video. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Chivas Guadalajara vs Cruz Azul será a través de Telemundo Deportes.

En México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video En Estados Unidos: Telemundo Deportes.

Último enfrentamiento, Chivas Guadalajara vs Cruz Azul

¿A qué hora juega Chivas Guadalajara vs Cruz Azul por semifinal de Liga MX 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:07 PM

7:07 PM Perú, Colombia, Ecuador: 8:07 PM

8:07 PM Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 9:07 PM

9:07 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:07 PM

¿Qué canal transmite Chivas Guadalajara vs Cruz Azul ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Online Costa Rica 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video República Dominicana 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video El Salavador 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video Honduras 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video Guatemala 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video Nicaragua 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video Panamá 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video Puerto Rico 7:07 PM Telemundo Deportes Telemundo Deportes México 7:07 PM Amazon Prime Video Amazon Prime Video Estados Unidos 9:07 PM Telemundo Deportes Telemundo Deportes

Horario, canal TV y dónde ver Chivas Guadalajara vs Cruz Azul por Liga MX 2026

Fecha : sábado 16 de mayo del 2026

: sábado 16 de mayo del 2026 Partido : Chivas Guadalajara vs Cruz Azul

: Chivas Guadalajara vs Cruz Azul Hora : 7:07 p.m. hora de México.

: 7:07 p.m. hora de México. Canales TV : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Estadio: Akron.

¿En qué canal ver Chivas Guadalajara vs Cruz Azul por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de Chivas Guadalajara vs Cruz Azul será transmitido a tavés de Amazon Prime Video por la semifinal VUELTA del Clausura de la Liga MX 2026.

¿Cómo ver Chivas Guadalajara vs Cruz Azul por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Chivas Guadalajara vs Cruz Azul será transmitido a tavés de Amazon Prime Video por la semifinal VUELTA del Clausura de la Liga MX 2026.