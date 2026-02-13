¿Qué canales TV transmiten Chivas vs América y a qué hora juegan por el Clásico Nacional de la Liga MX?

Por Redacción EC

vs EN VIVO se enfrenta por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Akron, este sábado 14 de febrero del 2026. Los de Guadalajara llegan a este partido luego de vencer 2-1 a Mazatlán, mientras que las ‘Águilas’ igualaron sin goles a mitad de semana con Olimpia por la Copa de Campeones de la Concacaf y necesitan sumar de tres en el certamen local para mantenerse en la pelea. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Chivas vs América EN VIVO por el Clásico Nacional de la Liga MX?

La transmisión del partido entre Chivas vs América EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Amazon Prime por streaming en México. Para ver Amazon Prime, deberás descargarte la app de Amazon Prime que está disponible para iOS y Android en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Chivas vs América por la Liga MX será Telemundo y Universo.

Revisa qué canales transmiten el partido de Chivas vs América y los horarios para verlo por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, en el estadio Akron.¡
¿A qué hora juega Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:07 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 10:07 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:07 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:07 a.m.
  • España: 4:07 a.m.

¿Qué canal transmite Chivas vs América EN VIVO por el Clásico Nacional de la Liga MX?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú10:07 p.m.Sin transmisiónYouTube
Colombia10:07 p.m.Sin transmisiónYouTube
Ecuador10:07 p.m.Sin transmisiónYouTube
Argentina12:07 a.m.Sin transmisiónYouTube
Brasil12:07 a.m.Sin transmisiónYouTube
Paraguay12:07 a.m.Sin transmisiónYouTube
Uruguay12:07 a.m.Sin transmisiónYouTube
Chile12:07 a.m.Sin transmisiónYouTube
Bolivia11:07 p.m.Sin transmisiónYouTube
Venezuela11:07 p.m.Sin transmisiónYouTube
México9:07 p.m.TelemundoAmazon Prime
Estados Unidos11:07 p.m.Telemundo, UniversoAmazon Prime

Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX

  • Fecha: Sábado 14 de febrero del 2026.
  • Partido: Chivas vs América
  • Horario: 9:07 p.m. hora de Ciudad de México, México.
  • Canal: Amazon Prime.
  • Estadio: Akron.
Esta edición del clásico Chivas vs América se jugará en el Estadio Akron, la casa del Rebaño Sagrado (Foto: Composición MAG / @ClubAmerica / @Chivas)
¿En qué canal ver Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX?

En México, el partido de Chivas vs América por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite Amazon Prime.

¿Cómo ver Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Chivas vs América por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmiten Telemundo y Universo.

