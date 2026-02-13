¿Qué canales TV transmiten Chivas vs América y a qué hora juegan por el Clásico Nacional de la Liga MX?

Chivas vs Club América EN VIVO se enfrenta por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Akron, este sábado 14 de febrero del 2026. Los de Guadalajara llegan a este partido luego de vencer 2-1 a Mazatlán, mientras que las ‘Águilas’ igualaron sin goles a mitad de semana con Olimpia por la Copa de Campeones de la Concacaf y necesitan sumar de tres en el certamen local para mantenerse en la pelea. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Chivas vs América EN VIVO por el Clásico Nacional de la Liga MX?

La transmisión del partido entre Chivas vs América EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Amazon Prime por streaming en México. Para ver Amazon Prime, deberás descargarte la app de Amazon Prime que está disponible para iOS y Android en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Chivas vs América por la Liga MX será Telemundo y Universo.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:07 p.m. Sin transmisión YouTube Colombia 10:07 p.m. Sin transmisión YouTube Ecuador 10:07 p.m. Sin transmisión YouTube Argentina 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Brasil 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Paraguay 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Uruguay 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Chile 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Bolivia 11:07 p.m. Sin transmisión YouTube Venezuela 11:07 p.m. Sin transmisión YouTube México 9:07 p.m. Telemundo Amazon Prime Estados Unidos 11:07 p.m. Telemundo, Universo Amazon Prime

: Amazon Prime. Estadio: Akron.

Esta edición del clásico Chivas vs América se jugará en el Estadio Akron, la casa del Rebaño Sagrado (Foto: Composición MAG / @ClubAmerica / @Chivas)

