¿Qué canales TV transmiten Chivas vs América y a qué hora juegan por el Clásico Nacional de la Liga MX?

Chivas vs Club América EN VIVO se enfrenta por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Akron, este sábado 14 de febrero del 2026. Los de Guadalajara llegan a este partido luego de vencer 2-1 a Mazatlán, mientras que las ‘Águilas’ igualaron sin goles a mitad de semana con Olimpia por la Copa de Campeones de la Concacaf y necesitan sumar de tres en el certamen local para mantenerse en la pelea. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.
¿Dónde ver Chivas vs América EN VIVO por el Clásico Nacional de la Liga MX?
La transmisión del partido entre Chivas vs América EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Amazon Prime por streaming en México. Para ver Amazon Prime, deberás descargarte la app de Amazon Prime que está disponible para iOS y Android en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Chivas vs América por la Liga MX será Telemundo y Universo.
¿A qué hora juega Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:07 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:07 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:07 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:07 a.m.
- España: 4:07 a.m.
¿Qué canal transmite Chivas vs América EN VIVO por el Clásico Nacional de la Liga MX?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|10:07 p.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Colombia
|10:07 p.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Ecuador
|10:07 p.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Argentina
|12:07 a.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Brasil
|12:07 a.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Paraguay
|12:07 a.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Uruguay
|12:07 a.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Chile
|12:07 a.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Bolivia
|11:07 p.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|Venezuela
|11:07 p.m.
|Sin transmisión
|YouTube
|México
|9:07 p.m.
|Telemundo
|Amazon Prime
|Estados Unidos
|11:07 p.m.
|Telemundo, Universo
|Amazon Prime
Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX
- Fecha: Sábado 14 de febrero del 2026.
- Partido: Chivas vs América
- Horario: 9:07 p.m. hora de Ciudad de México, México.
- Canal: Amazon Prime.
- Estadio: Akron.
¿En qué canal ver Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX?
En México, el partido de Chivas vs América por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite Amazon Prime.
¿Cómo ver Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Chivas vs América por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmiten Telemundo y Universo.