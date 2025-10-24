¿Dónde ver Chivas vs. Atlas EN VIVO y EN DIRECTO? Ambos clubes se enfrentarán por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. El ‘Rebaño Sagrado’ perdió su racha de cinco victorias consecutivas frente a Querétaro.

Para que puedas ver el partido entre Chivas vs. Atlas, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Qué canales transmiten Chivas vs. Atlas HOY EN VIVO?

En México lo pasa: Amazon Prime

En Puerto Rico lo pasa: NAICOM, Telemundo, UNIVERSO

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Chivas vs. Atlas en México?

El partido de Chivas vs. Atlas por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en México por Amazon Prime.

¿En dónde televisan partido Chivas vs. Atlas EN DIRECTO, en Estados Unidos?

El partido de Chivas vs. Atlas por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Estados Unidos por fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Chivas vs. Atlas en Perú?

El partido de Chivas vs. Atlas por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX no tendrá transmisión en suelo peruano.