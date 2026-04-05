El partido entre Chivas y Pumas EN VIVO HOY se roba todas las miradas en la jornada del Clausura 2026 de la Liga MX. Dos de los equipos más populares del fútbol mexicano se enfrentan en un duelo clave que podría definir posiciones importantes en la tabla.

Guadalajara llega con la obligación de hacerse fuerte en casa, mientras que Pumas buscará dar el golpe como visitante y sumar puntos valiosos. A continuación, te contamos todos los detalles para seguir el partido en vivo.

¿A qué hora juegan Chivas vs Pumas HOY?

El encuentro entre Chivas vs Pumas se disputa este domingo en el marco del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El horario del partido está programado para:

21:00 horas (tiempo del centro de México)

Este compromiso promete ser uno de los más intensos de la jornada por la rivalidad y la necesidad de ambos equipos de sumar.

Revisa a qué hora juega Chivas vs Pumas HOY, en qué canales transmiten el partido y dónde ver ONLINE por fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026 desde el Estadio Akron. / ALFREDO ESTRELLA

¿Dónde ver Chivas vs Pumas EN VIVO?

Si buscas dónde ver Chivas vs Pumas EN VIVO, la transmisión oficial en México será a través de Amazon Prime Video

No estará disponible en señal abierta, por lo que los aficionados deberán acceder a la plataforma para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver Chivas vs Pumas en Amazon Prime Video

Para ver el partido Chivas vs Pumas EN VIVO en Amazon Prime Video, debes seguir estos pasos:

Tener una suscripción activa a la plataforma Ingresar desde tu Smart TV, celular, tablet o computadora Buscar el partido en la sección de deportes en vivo

Amazon Prime Video se ha convertido en una de las nuevas opciones para seguir la Liga MX en streaming.

Chivas vs Pumas: alineaciones probables

Chivas: Rangel; Campillo, Castillo, González; Aguirre, Ledezma, González, Gutiérrez; Alvarado, Sepúlveda y Armando González.

Rangel; Campillo, Castillo, González; Aguirre, Ledezma, González, Gutiérrez; Alvarado, Sepúlveda y Armando González. Pumas: Keylor Navas; Silva, Azuaje, Bennevendo, Angulo; López, Vite, Carrasquilla; Medina, Juninho y Robert Morales.

Cómo llegan Chivas y Pumas al partido

Chivas llega con una campaña irregular, alternando buenos resultados con tropiezos que le han impedido consolidarse en la parte alta de la tabla. Sin embargo, jugar en casa representa una gran oportunidad para sumar tres puntos.

Por su parte, Pumas ha mostrado un rendimiento competitivo, destacando por su orden táctico y efectividad en momentos clave. El equipo universitario quiere seguir escalando posiciones.

Historial reciente entre Chivas y Pumas

En los últimos enfrentamientos entre Chivas y Pumas, los partidos han sido bastante parejos. Ambos equipos han conseguido victorias importantes, lo que aumenta la expectativa para este nuevo choque.

El equilibrio en el historial reciente refleja la intensidad con la que se disputa este clásico moderno del fútbol mexicano.

Pronóstico de Chivas vs Pumas

El duelo se presenta muy cerrado, con ligeras ventajas para Chivas por su condición de local. Sin embargo, Pumas ha demostrado ser un rival complicado, especialmente en partidos importantes.

Se espera un encuentro con goles y mucha intensidad en ambas áreas.