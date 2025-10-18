¿Dónde ver Cruz Azul vs. América EN VIVO y EN DIRECTO? Una nueva edición del Clásico Joven llegará a nuestras pantallas por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. Las ‘Águilas’ podrían ponerse en la cima de la tabla, mientras que los ‘Cementeros’ luchan por mantenerse en las primeras posiciones.

Para que puedas ver el partido entre Cruz Azul y América, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. América EN VIVO GRATIS?

¿Qué canales transmiten Cruz Azul vs. América HOY EN VIVO?

En Sudamérica lo pasa: Bet365

En México lo pasa: TUDN, Canal 5, Amazon Prime, ViX

En Costa Rica lo pasa: ViX, TUDN

En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN

En Guatemala lo pasa: ViX, TUDN

En Honduras lo pasa: ViX, TUDN

En Panamá lo pasa: ViX, TUDN

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Cruz Azul vs. América en México?

¿En dónde televisan partido Cruz Azul vs. América EN DIRECTO, en Estados Unidos?

El partido de Cruz Azul vs. América por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Estados Unidos por fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Cruz Azul vs. América en Perú?

