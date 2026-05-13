Cruz Azul recibe a Chivas Guadalajara este miércoles 13 de mayo del 2026 por la semifinal ida del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc. La ‘Máquina Cementera’ llega de eliminar a Atlas en los cuartos de final y buscará llegar a la gran final del campeonato mexicano, por otro lado, las Chivas de Guadalajara dejaron en el camino a Tigres, igualando en el global, pero pasó de ronda, debido a que tuvo mejor posición en la tabla. A continuación, te mostramos a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten el aprtido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas Guadalajara EN VIVO por semifinal de Liga MX?

El partido de Cruz Azul vs Chivas Guadalajara EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Televisa y ViX en México por la semifinal IDA del Clausura de la Liga MX 2026. Para ver TUDN podrás hacerlo de diferentes maneras como a través de Izzi, Sky, Totalplay, entre otros. También existe una aplicación propia llamada TUDN App, disponible en iPhone, iPad, Android y Smart TV, donde puedes ver eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda.

Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs Chivas Guadalajara será a través de TUDN.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: TUDN.

Último enfrentamiento, Cruz Azul vs Chivas Guadalajara

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas Guadalajara por semifinal de Liga MX 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 PM

8:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 PM

9:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM

10:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Chivas Guadalajara ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Online Costa Rica 8:00 PM TUDN ViX República Dominicana 8:00 PM TUDN ViX El Salavador 8:00 PM TUDN ViX Honduras 8:00 PM TUDN ViX Guatemala 8:00 PM TUDN ViX Nicaragua 8:00 PM TUDN ViX Panamá 8:00 PM TUDN ViX Puerto Rico 8:00 PM TUDN ViX México 8:00 PM TUDN, Canal 5 y Televisa ViX Estados Unidos 10:00 PM TUDN TUDN App

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Cruz Azul vs Chivas Guadalajara en vivo online este miércoles 13 de mayo por la semifinal IDA del Torneo Clausura de la Liga MX. / Jam Media

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs Chivas Guadalajara por Liga MX 2026

Fecha : miércoles 13 de mayo del 2026

: miércoles 13 de mayo del 2026 Partido : Cruz Azul vs Chivas Guadalajara.

: Cruz Azul vs Chivas Guadalajara. Hora : 8:00 p.m. hora de México.

: 8:00 p.m. hora de México. Canales TV : Canal 5, Televisa, ViX y TUDN.

: Canal 5, Televisa, ViX y TUDN. Estadio: Cuauhtémoc.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs Chivas Guadalajara por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de Cruz Azul vs Chivas Guadalajara será transmitido a tavés de Canal 5, TUDN, Televisa y ViX por la semifinal IDA del Clausura de la Liga MX 2026.

¿Cómo ver Monterrey vs Chivas Guadalajara por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs Chivas Guadalajara será transmitido a tavés de TUDN por la semifinal IDA del Clausura de la Liga MX 2026.