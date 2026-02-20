¿Qué canal TV transmite gratis Cruz Azul vs Chivas y a qué hora juegan por el Torneo Clausura 2026?

Por Redacción EC

vs EN VIVO se enfrentan por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Banorte, este sábado 21 de febrero del 2026. El cuadro ‘Cementero’ llega a este partido luego de vencer 2-1 a Tigres, mientras que los de Guadalajara vencieron 1-0 a América en el Clásico Nacional. Cruz Azul ocupa el segundo lugar con 14 puntos y un triunfo les permitirá recortar distancias con Chivas, que suma 18 unidades y tiene puntaje perfecto hasta hoy. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga MX?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Canal 5 Televisa, TUDN y ViX en México mediante señal abierta, cable o streaming.

Si quieres ver el Cruz Azul vs Chivas por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN App.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs Chivas por la Liga MX será Univision y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Cruz Azul vs Chivas y los horarios para verlo por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, en el Estadio Banorte.
Revisa qué canales transmiten el partido de Cruz Azul vs Chivas y los horarios para verlo por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, en el Estadio Banorte.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas por el Torneo Clausura de la Liga MX?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:05 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 10:05 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:05 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:05 a.m.
  • España: 4:05 a.m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga MX?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú10:05 p.m.Sin transmisiónYouTube
Colombia10:05 p.m.Sin transmisiónYouTube
Ecuador10:05 p.m.Sin transmisiónYouTube
Argentina12:05 a.m.Sin transmisiónYouTube
Brasil12:05 a.m.Sin transmisiónYouTube
Paraguay12:05 a.m.Sin transmisiónYouTube
Uruguay12:05 a.m.Sin transmisiónYouTube
Chile12:05 a.m.Sin transmisiónYouTube
Bolivia11:05 p.m.Sin transmisiónYouTube
Venezuela11:05 p.m.Sin transmisiónYouTube
México9:05 p.m.Canal 5, TUDNViX
Estados Unidos11:05 p.m.UnivisionViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs Chivas por el Torneo Clausura de la Liga MX

  • Fecha: Sábado 21 de febrero del 2026.
  • Partido: Cruz Azul vs Chivas
  • Horario: 9:05 p.m. hora de Ciudad de México, México.
  • Canal: Canal 5 Televisa.
  • Estadio: Banorte.
Canal 5 EN VIVO: ver transmisión del partido de Cruz Azul vs Chivas por la fecha 7 del Torneo Clausurade la Liga MX en el Estadio Banorte.
Canal 5 EN VIVO: ver transmisión del partido de Cruz Azul vs Chivas por la fecha 7 del Torneo Clausurade la Liga MX en el Estadio Banorte.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs Chivas por el Torneo Clausura de la Liga MX?

En México, el partido de Cruz Azul vs Chivas por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite Canal 5 Televisa, TUDN y ViX.

¿Cómo ver Cruz Azul vs Chivas por el Torneo Clausura de la Liga MX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs Chivas por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmiten Univision y TUDN.

VIDEO RECOMENDADO
Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Qué canal TV transmite gratis Cruz Azul vs Chivas y a qué hora juegan por el Torneo Clausura 2026?
Mexico

¿Qué canal TV transmite gratis Cruz Azul vs Chivas y a qué hora juegan por el Torneo Clausura 2026?

Canal 5 en directo: dónde transmiten Cruz Azul vs Chivas, por el Torneo Clausura de la Liga MX
Mexico

Canal 5 en directo: dónde transmiten Cruz Azul vs Chivas, por el Torneo Clausura de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas: horarios, canales TV y dónde ver partido por el Torneo Clausura de la Liga MX
Mexico

Cruz Azul vs Chivas: horarios, canales TV y dónde ver partido por el Torneo Clausura de la Liga MX

¡Como preparación para el Mundial! México enfrentará a Ghana en partido amistoso
Mexico

¡Como preparación para el Mundial! México enfrentará a Ghana en partido amistoso