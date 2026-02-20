¿Qué canal TV transmite gratis Cruz Azul vs Chivas y a qué hora juegan por el Torneo Clausura 2026?

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO se enfrentan por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Banorte, este sábado 21 de febrero del 2026. El cuadro ‘Cementero’ llega a este partido luego de vencer 2-1 a Tigres, mientras que los de Guadalajara vencieron 1-0 a América en el Clásico Nacional. Cruz Azul ocupa el segundo lugar con 14 puntos y un triunfo les permitirá recortar distancias con Chivas, que suma 18 unidades y tiene puntaje perfecto hasta hoy. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga MX?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Canal 5 Televisa, TUDN y ViX en México mediante señal abierta, cable o streaming.

Si quieres ver el Cruz Azul vs Chivas por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN App.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs Chivas por la Liga MX será Univision y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Cruz Azul vs Chivas y los horarios para verlo por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, en el Estadio Banorte.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas por el Torneo Clausura de la Liga MX?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:05 p.m.

9:05 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:05 p.m.

10:05 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:05 p.m.

11:05 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:05 a.m.

12:05 a.m. España: 4:05 a.m.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:05 p.m. Sin transmisión YouTube Colombia 10:05 p.m. Sin transmisión YouTube Ecuador 10:05 p.m. Sin transmisión YouTube Argentina 12:05 a.m. Sin transmisión YouTube Brasil 12:05 a.m. Sin transmisión YouTube Paraguay 12:05 a.m. Sin transmisión YouTube Uruguay 12:05 a.m. Sin transmisión YouTube Chile 12:05 a.m. Sin transmisión YouTube Bolivia 11:05 p.m. Sin transmisión YouTube Venezuela 11:05 p.m. Sin transmisión YouTube México 9:05 p.m. Canal 5, TUDN ViX Estados Unidos 11:05 p.m. Univision ViX

Fecha : Sábado 21 de febrero del 2026.

Partido : Cruz Azul vs Chivas

Horario : 9:05 p.m. hora de Ciudad de México, México.

Canal : Canal 5 Televisa.

Estadio: Banorte.

