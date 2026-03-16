Cruz Azul y Monterrey se enfrentan este martes 17 de marzo del 2026 en el estadio Cuauhtémoc por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. Luego de que en el juego de ida, la ‘Máquina Cementera’ tome ventaja de 3-2 ante Rayados, la revancha se jugará Puebla y solo uno podrá clasificar a los cuartos de final. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Concachampions 2026?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026 será a través de FOX One en México. Para ver FOX One podrás hacerlo de diferentes maneras como a través de Claro Video y Prime Video. También existe una aplicación propia llamada FOX One MX, disponible en iPhone, iPad, Android y Smart TV, donde puedes ver eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda.

Luego, en Perú y resto de Sudamérica, la transmisión va a través de Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs Rayados será a través de FOX Sports 1, FOX One, TUDN y ViX.

Revisa qué canales transmiten el juego de Cruz Azul vs Monterrey y los horarios para ver partido de vuelta por octavos de final de la Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc. / Jam Media

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Monterrey por Concachampions 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 a.m.

12:00 a.m. España: 4:00 a.m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO ONLINE por Concachampions 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:00 PM Disney+ Premium Disney+ Premium Colombia 10:00 PM Disney+ Premium Disney+ Premium Ecuador 10:00 PM Disney+ Premium Disney+ Premium Argentina 12:00 AM Disney+ Premium Disney+ Premium Brasil 12:00 AM Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 12:00 AM Disney+ Premium Disney+ Premium Uruguay 12:00 AM Disney+ Premium Disney+ Premium Chile 12:00 AM Disney+ Premium Disney+ Premium Bolivia 11:00 PM Disney+ Premium Disney+ Premium Venezuela 11:00 PM Disney+ Premium Disney+ Premium México 9:00 PM FOX One Disney+ Premium Estados Unidos 10:00 PM FOX Sports 1, FOX One, TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs Monterrey por Concachampions 2026

Fecha : Martes 17 de marzo del 2026

: Martes 17 de marzo del 2026 Partido : Cruz Azul vs Monterrey

: Cruz Azul vs Monterrey Horario : 9:00 p.m. hora de México

: 9:00 p.m. hora de México Canal : FOX One, ViX, Fox Sports, Disney+ Premium y TUDN

: FOX One, ViX, Fox Sports, Disney+ Premium y TUDN Estadio: Cuauhtémoc

¿En qué canal ver Cruz Azul vs Monterrey por Concachampions 2026 en México?

En México, el partido de Cruz Azul vs Monterrey por octavos de final de la Concachampions 2026 lo transmite FOX One.

Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por partido de vuelta por octavos de final de la Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc. / Azael Rodriguez

¿Cómo ver Cruz Azul vs Monterrey por Concachampions 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs Monterrey por octavos de final de la Concachampions 2026 lo transmite FOX Sports 1, FOX One, TUDN y ViX.

¿Qué canal pasa Cruz Azul vs Monterrey por Concachampions 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Cruz Azul vs Monterrey por octavos de final de la Concachampions 2026 lo transmite Disney+ Premium.

Alineaciones de Cruz Azul vs Monterrey HOY

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Omar Campos, Amaury García, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Luka Romero; Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino; José Paradela, Gabriel Fernández.

Andrés Gudiño; Omar Campos, Amaury García, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Luka Romero; Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino; José Paradela, Gabriel Fernández. Monterrey: Santiago Mele; Ricardo Chávez, John Stefan Medina, Daniel Aceves, Luis Reyes; Cristian Reyes, Jorge Rodríguez, Jesús Corona; Roberto De la Rosa, Lucas Ocampos.