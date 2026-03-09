Por Redacción EC

vs se enfrentan hoy martes 10 de marzo por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El partido se jugará en el Estadio BBVA, en Guadalupe, donde ambos equipos buscarán un buen resultado que les permita dar un paso imporante hacia la siguiente ronda del torneo.

El cuadro ‘Cementero’ llega a este encuentro tras golear 3-0 a Atlético San Luis en la Liga MX, mientras que su rival de turno cayó en su visita a Tigres por 1-0. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver América vs Philadelphia Union EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf será transmitido a través de Fox Sports en México mediante cable o streaming.

El Cruz Azul vs Monterrey no se transmite por señal abierta en México. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app FOX One.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs Monterrey por la Copa de Campeones de la Concacaf será FOX Sports y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Cruz Azul vs Monterrey y los horarios para ver el juego por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, desde el Estadio BBVA.
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Colombia8:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Ecuador8:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Argentina10:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Brasil10:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Paraguay10:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Uruguay10:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Chile10:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Bolivia9:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
Venezuela9:00 p.m.Disney PlusDisney Plus, YouTube
México7:00 p.m.Fox SportsFox One
Estados Unidos 9:00 p.m.Fox Sports, TUDN Fox One, fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf

  • Fecha: Martes 10 de marzo del 2026.
  • Partido: Cruz Azul vs Monterrey
  • Horario: 7:00 p.m. hora de Ciudad de México, México.
  • Canal: Fox Sports.
  • Estadio: BBVA.
Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio BBVA.
¿En qué canal ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf en México?

En México, el partido de Cruz Azul vs Monterrey por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf lo transmite Fox Sports y Fox One.

¿Cómo ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs Monterrey por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf lo transmiten Fox Sports y TUDN USA.

