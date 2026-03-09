Cruz Azul vs Monterrey se enfrentan hoy martes 10 de marzo por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El partido se jugará en el Estadio BBVA, en Guadalupe, donde ambos equipos buscarán un buen resultado que les permita dar un paso imporante hacia la siguiente ronda del torneo.

El cuadro ‘Cementero’ llega a este encuentro tras golear 3-0 a Atlético San Luis en la Liga MX, mientras que su rival de turno cayó en su visita a Tigres por 1-0. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf será transmitido a través de Fox Sports en México mediante cable o streaming.

El Cruz Azul vs Monterrey no se transmite por señal abierta en México. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app FOX One.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs Monterrey por la Copa de Campeones de la Concacaf será FOX Sports y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Cruz Azul vs Monterrey y los horarios para ver el juego por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, desde el Estadio BBVA.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Colombia 8:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Ecuador 8:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Argentina 10:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Brasil 10:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Paraguay 10:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Uruguay 10:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Chile 10:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Bolivia 9:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube Venezuela 9:00 p.m. Disney Plus Disney Plus, YouTube México 7:00 p.m. Fox Sports Fox One Estados Unidos 9:00 p.m. Fox Sports, TUDN Fox One, fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf

Fecha : Martes 10 de marzo del 2026.

: Martes 10 de marzo del 2026. Partido : Cruz Azul vs Monterrey

: Cruz Azul vs Monterrey Horario : 7:00 p.m. hora de Ciudad de México, México.

: 7:00 p.m. hora de Ciudad de México, México. Canal : Fox Sports.

: Fox Sports. Estadio: BBVA.

Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio BBVA.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf en México?

En México, el partido de Cruz Azul vs Monterrey por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf lo transmite Fox Sports y Fox One.

¿Cómo ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs Monterrey por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf lo transmiten Fox Sports y TUDN USA.