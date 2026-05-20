Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO se enfrenta por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Banorte, este jueves 21 de mayo del 2026. La ‘Máquina Cementera’ logró la clasificación a la final tras imponerse ante Chivas de Guadalajara con un apretado 4-3 en el global. Por su lado, los ‘Felinos’ se impusieron con autoridad por 1-0 (en ambos duelos) ante Pachuca. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO por la final de la Liga MX?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Canal 5, TV Azteca, TUDN, ViX en México.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs. Pumas por la Liga MX será fuboTV, TUDN y Universo.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Pumas por la final de ida del Clausura de la Liga MX?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 4:00 a.m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO por la final de ida del Clausura de la Liga MX?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX República Dominicana 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX El Salvador 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Guatemala 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Honduras 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Nicaragua 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Panamá 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Puerto Rico 8:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX México 8:00 p.m. TUDN, TV Azteca Azteca Deportes, ViX Estados Unidos 10:00 p.m. TUDN, Universo ViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. Pumas por final de ida de la Liga MX

Fecha : Jueves 21 de mayo del 2026.

: Jueves 21 de mayo del 2026. Partido : Cruz Azul vs. Pumas

: Cruz Azul vs. Pumas Horario : 8:00 p.m. hora de Ciudad de México, México.

: 8:00 p.m. hora de Ciudad de México, México. Canal : TUDN, Canal 5, TV Azteca, ViX

: TUDN, Canal 5, TV Azteca, ViX Estadio: Banorte.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Pumas por final de ida del Clausura de la Liga MX?

En México, el partido de Cruz Azul vs. Pumas por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite Canal 5, TUDN, TV Azteca, Azteca Deportes, ViX.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Pumas por final de la Liga MX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs. Pumas por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite TUN, ViX y Universo.