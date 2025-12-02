¿Dónde ver Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la semifinal de ida de la Liguilla MX será el que protagonizarán Cruz Azul y Tigres en el estadio Banorte desde las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. Ambos equipos luchan por meterse a la final del Torneo Apertura.
Para que puedas ver el partido entre Cruz Azul y Tigres, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO GRATIS?
El partido de Cruz Azul vs. Tigres por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido por en todo Centroamérica por TUDN y ViX.
¿Qué canales transmiten Cruz Azul vs. Tigres HOY EN VIVO?
- En Sudamérica lo pasa: YouTube
- En México lo pasa: TUDN, Canal 5, ViX
- En Costa Rica lo pasa: ViX, TUDN
- En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN
- En Guatemala lo pasa: ViX, TUDN
- En Honduras lo pasa: ViX, TUDN
- En Panamá lo pasa: ViX, TUDN
- En Estados Unidos lo pasa: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
¿Cómo ver partido Cruz Azul vs. Tigres en México?
¿En dónde televisan partido Cruz Azul vs. Tigres EN DIRECTO, en Estados Unidos?
¿En qué canales ver partido Cruz Azul vs. Tigres en Perú?
El partido de Cruz Azul vs. América por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Perú por YouTube