¿Dónde ver Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la semifinal de ida de la Liguilla MX será el que protagonizarán Cruz Azul y Tigres en el estadio Banorte desde las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. Ambos equipos luchan por meterse a la final del Torneo Apertura.

Para que puedas ver el partido entre Cruz Azul y Tigres, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

El partido de Cruz Azul vs. Tigres por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido por en todo Centroamérica por TUDN y ViX.

En Sudamérica lo pasa: YouTube

En México lo pasa: TUDN, Canal 5, ViX

En Costa Rica lo pasa: ViX, TUDN

En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN

En Guatemala lo pasa: ViX, TUDN

En Honduras lo pasa: ViX, TUDN

En Panamá lo pasa: ViX, TUDN

En Estados Unidos lo pasa: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

El partido de Cruz Azul vs. Tigres por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en México por TUDN, Canal 5 y ViX.

El partido de Cruz Azul vs. Tigres por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Estados Unidos por TUDN.com, Univision NOW, TUDN App.

El partido de Cruz Azul vs. América por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Perú por YouTube