México vs Bélgica se enfrentan este martes 31 de marzo del 2026 en el Soldier Field por partido amistoso FIFA. La selección mexicana es una de las anfitrionas de la Copa del Mundo 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, y buscará hacer historia con la hinchada como principal motor. El combinado azteca busca llegar bien a su debut en el Mundial y aprovechará al máximo este partido.
¿Dónde ver México vs Bélgica por amistoso FIFA?
El partido de México vs Bélgica será transmitido a través de Canal 5 Televisa, Azteca 7 y TUDN para todo México por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Univision, Fox Sports, Fox Deportes, fuboTV y Fox One.
¿A qué hora juega México vs Bélgica HOY por amistoso FIFA?
El partido de México vs Bélgica por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de México este martes 31 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
¿Qué canal transmite México vs Bélgica EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|México
|7:00 PM
|Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN
|ViX
|Costa Rica
|7:00 PM
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Honduras
|7:00 PM
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Guatemala
|7:00 PM
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Estados Unidos
|9:00 PM
|Univision, TUDN y FOX Deportes
|FOX One
Horario, TV y dónde ver México vs Bélgica EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Partido: México vs Bélgica
- Horario: 7:00 PM hora de México
- Canal: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN y ViX
- Estadio: Soldier Field.
¿En qué canal ver, México vs Bélgica en México por amistoso FIFA?
En México, el partido de México vs Bélgica será transmitido a través de Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN y ViX por amistoso FIFA.
¿En qué canal ver, México vs Bélgica en Estados Unidos por amistoso FIFA?
En Estados Unidos, el partido de México vs Bélgica será transmitido a través de TUDN, fuboTV, FOX Deportes y FOX Sports por amistoso FIFA.
Alineaciones de México vs Bélgica
- México: Raúl Rángel, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Erick Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Robero Alvarado, Raúl Jiménez.
- Portugal: Senne Lammens, Thomas Meunier, Zeno Debast, Brandon Mechele, Maxime De Cuyper, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers.