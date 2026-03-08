México vs. Brasil se enfrentan hoy domingo 8 de marzo por la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido corresponde al Grupo B y se jugará en el Daikin Park de Houston, Texas, donde ambas selecciones buscan sumar una victoria clave en el torneo internacional.
La selección mexicana llega con grandes expectativas y buscará imponerse ante Brasil en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.
¿A qué hora juega México vs. Brasil hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El partido entre México vs. Brasil se disputará este domingo 8 de marzo con el siguiente horario principal:
- México: 6:00 p.m.
- Perú / Colombia: 7:00 p.m.
- Brasil: 9:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
El duelo se jugará en el Daikin Park de Houston, Texas, sede del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
¿Dónde ver México vs. Brasil EN VIVO por TV y streaming?
La transmisión del juego entre México vs. Brasil estará disponible en televisión y plataformas de streaming dependiendo del país.
En México:
- Canal 9
- TUDN
- ESPN
Streaming en México:
- Disney Plus
- ViX
En Latinoamérica:
- ESPN
- Disney+ Premium
En Estados Unidos:
- FOX Sports
- FOX Deportes
- FS1
- Tubi
- FOX Sports App
¿Qué canal transmite México vs. Brasil EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 p.m.
|Venevisión, Televen, TVES y ByM Sports
|Venevisión Play y Béisbol Play
|Puerto Rico
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|República Dominicana
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Nicaragua
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|Panamá
|6:00 p.m.
|Béisbol Play
|Béisbol Play
|México
|6:00 p.m.
|Canal 9, TUDN, ESPN
|Béisbol Play, Disney+, ViX
|Estados Unidos
|7:00 p.m.
|FOX Sports
|Béisbol Play
México vs. Brasil: partido clave del Grupo B
El enfrentamiento forma parte del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde también compiten Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.
El campeonato, considerado el torneo internacional más importante del béisbol, se disputa del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones participantes.
México vs. Brasil : ficha del partido
- Partido: México vs. Brasil
- Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026
- Hora: 6:00 p.m. (hora de México)
- Estadio: Daikin Park de Houston, Texas
- TV en México: Canal 9, TUDN, ESPN
- Streaming: Béisbol Play, Disney+ y ViX