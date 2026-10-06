El partido amistoso de México vs. Chile se jugará este martes 6 de octubre de 2026 a las 20:30 horas (hora mexicana) y 22:30 de Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum, Estados Unidos. ¿Qué canales pasan el partido de México vs. Chile HOY por TV ONLINE? TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Azteca Deportes transmiten el partido de México vs. Chile por señal abierta, cable y streaming.

¿Qué canales TV transmiten México vs. Chile EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs. Chile EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 6 de octubre.

Para México, el partido de México vs. Chile será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes por señal abierta, cable y streaming.

El partido de México vs. Chile será transmitido por Mega y Mega GO para Chile.

¿Dónde ver México vs. Chile ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre México vs. Chile por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de TUDN App en México, y por Mega GO en Chile.

¿A qué hora juega México vs. Chile HOY por partido amistoso?

El partido entre México vs. Chile empieza a las 9:30 PM de Perú y 8:30 PM de México el martes 6 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 8:30 PM

: 8:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 PM

9:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:30 PM

10:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:30 PM

11:30 PM Hora en España: 4:30 AM

¿En qué canal ver partido de México vs. Chile, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de México vs. Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TUDN y Univision, señales que poseen los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN App.

TUDN

TUDN App

Univision

¿En qué canal ver partido de México vs. Chile, en México?

En México, el partido de México vs. Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Azteca Deportes, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN App.

TUDN

Canal 5

Azteca 7

Azteca Deportes

¿En qué canal ver partido de México vs. Chile, en Chile?

En Chile, el partido de México vs. Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Mega, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Mega GO.