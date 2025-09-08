¿Dónde ver México vs Corea del Sur EN VIVO? Los azteca se encuentran preparando para lo que será la Copa del Mundo 2026, donde es uno de los países encargados en realizar el evento más importante del mundo. En su último amistoso internacional, igualaron sin goles con la selección de Japón.
El martes, México tendrá otro partido de preparación en el estadio Geodis Park, en Nashville, Tennessee, contra Corea del Sur, que este sábado venció 2-0 a Estados Unidos en otro juego amistoso, en Harrison, Nueva Jersey, con un gol y una asistencia de su estrella, el ex-Tottenham inglés Son Heung-min.
Para que puedas ver el partido entre México vs Corea del Sur, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS?
El partido de México vs Corea del Sur por partido amistoso con miras al Mundial 2026, será transmitido por el canal de Azteca 7, Canal 5, Televisa, TUDN y Azteca Deportes en todo México. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten México vs. Corea del Sur HOY EN VIVO?
- En Costa Rica lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En República Dominicana lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En Guatemala lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En Nicaragua lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En Honduras lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En El Salvador lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En Panamá lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En Puerto Rico lo pasa: Vix, TUDN, Azteca Deportes
- En México lo pasa: Azteca 7, Canal 5, Televisa, TUDN, Azteca Deportes
- En Estados Unidos lo pasa: TUDN, Univision, FOX Deportes
¿Cómo ver partido México vs. Corea del Sur en México?
El partido de México vs Corea del Sur por partido amistoso con miras al Mundial 2026, será transmitido en México por Azteca 7, Canal 5, Televisa, TUDN y Azteca Deportes.
¿En dónde mirar partido México vs. Corea del Sur EN DIRECTO, en Honduras?
El partido de México vs Corea del Sur por partido amistoso con miras al Mundial 2026, será transmitido en Honduras por Vix, TUDN, Azteca Deportes.
¿En qué canales ver partido México vs. Corea del Sur en Costa Rica?
El partido de México vs Corea del Sur por partido amistoso con miras al Mundial 2026, será transmitido en Costa Rica por Vix, TUDN, Azteca Deportes.
¿Cómo ver partido México vs. Corea del Sur en Estados Unidos?
El partido de México vs Corea del Sur por partido amistoso con miras al Mundial 2026, será transmitido en Estados Unidos por TUDN, Univision y FOX Deportes.