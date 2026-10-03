El partido amistoso de México vs. Estados Unidos se jugará este sábado 3 de octubre de 2026 a las 20:00 horas (hora mexicana) en el State Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos. Tanto el seleccionador mexicano, Rafael Márquez; como el de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, utilizarán el duelo para mover a algunos de sus titulares y establecer las bases para el nuevo ciclo hacia la Copa Mundial del 2030; sin embargo, saldrán con una propuesta ofensiva, por el encono deportivo entre ambos países. ¿Qué canales pasan el partido de México vs. Estados Unidos HOY por TV ONLINE? TUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes y Claro Sports transmiten el partido de México vs. Estados Unidos por señal abierta, cable y streaming.

¿Qué canales TV transmiten México vs. Estados Unidos EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs. Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 3 de octubre.

Para México, el partido de Colombia vs. México será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes por señal abierta, cable y streaming.

El partido de México vs. Estados Unidos será transmitido por Peacock, Telemundo, UNIVERSO y HBO Max para EEUU. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de ESPN y Disney Plus.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de TUDN App en México, por HBO Max en Estados Unidos, y Disney Plus en el resto de Sudamérica.

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos HOY por partido amistoso?

El partido entre México vs. Estados Unidos empieza a las 9:00 PM de Perú y 8:00 PM de México el sábado 3 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 8:00 PM

: 8:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM

11:00 PM Hora en España: 4:00 AM

¿En qué canal ver partido de México vs. Estados Unidos, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Peacock, Telemundo y UNIVERSO, señales que poseen los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.

Peacock

Telemundo

UNIVERSO

HBO Max

¿En qué canal ver partido de México vs. Estados Unidos, en México?

En México, el partido de México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Azteca Deportes, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN App.

TUDN

Canal 5

Azteca 7

Azteca Deportes

¿En qué canal ver partido de México vs. Estados Unidos, en Perú?

En Perú, el partido de México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus.