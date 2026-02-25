México vs. Islandia EN VIVO: este miércoles 25 de febrero del 2026, ambas selecciones se verán las caras en un duelo amistoso de preparación para el próximo Mundial 2026.
‘El Tri’ clasificó directamente a la Copa del Mundo por ser anfitrión y se encuentra en el Grupo A junto a Sudáfrica y Corea del Sur.
Por su lado, los nórdicos no lograron un boleto a la cita mundialista, pero el duelo será una gran prueba para sus seleccionados.
A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.
¿Dónde ver México vs. Islandia por partido amistoso?
La transmisión del partido entre México vs. Islandia será transmitido por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX en todo el territorio mexicano.
¿A qué hora juega México vs. Islandia por amistoso internacional?
- México, Panamá, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
¿Qué canal transmite México vs. Islandia
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|México
|8:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes
|ViX
|Panamá
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|FOX Deportes, TUDN, Univision
|FOX One, TUDN App, FOX Sports App
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|El Salvador
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Guatemala
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Honduras
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Nicaragua
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|8:00 p.m.
|FOX Deportes
|ViX y NAICOM
¿Cómo ver en México, México vs. Islandia por amistoso?
En México, el juego de México vs. Islandia lo pasan Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes; y la opción streaming de ViX. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de ViX.
Horario, TV y dónde ver México vs. Islandia por amistoso
- Fecha: Miércoles 25 de febrero del 2026
- Partido: México vs. Islandia
- Horario: 8:00 p.m. hora de México
- Canal: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y ViX
- Estadio: Estadio La Corregidora
Posibles alineaciones de México vs. Islandia
- México: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.
- Islandia: Anton Ari Einarsson, Karl Fridleifur Gunnarsson, Hans Viktor Gudmundsson, Gudmundur Kristjánsson, Haukur Andri Haraldsson, Birnir Snaer Ingason, Baldur Kári Helgason, Daníel Hafsteinsson , Helgi Guðjónsson, Valdimar Thór Ingimundarson y Emil Atlason.
¿Dónde juega México vs. Islandia por partido amistoso?
El partido de México vs. Islandia por amistoso internacional se jugará en el Estadio La Corregidora, un recinto ubicado en la ciudad de Querétaro y con capacidad para albergar a 34 mil espectadores.