México y Jamaica se enfrentan por cuartos de final vuelta de la Liga de Naciones Concacaf en el estadio BBVA. El partido se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 a partir de las 9:30 PM (hora peruana) y 8:30 PM (hora mexicana). El equipo dirigido por Rafael Márquez llega con desventaja tras caer 3-2 en el encuentro de ida en Kingston. Además del boleto al Final Four, la serie otorga clasificación directa a la Copa Oro 2027. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de México vs. Jamaica? Canal 5, TUDN, ViX y TV Azteca transmiten el partido en México por TV Abierta, streaming y cable.

Revisa los canales que transmiten México vs. Jamaica EN VIVO y dónde ver ONLINE el partido por cuartos de final vuelta de la Liga de Naciones Concacaf desde el estadio BBVA. / Agustin Cuevas

¿Cuándo juegan México vs. Jamaica por Liga de Naciones Concacaf?

El partido entre México vs. Jamaica se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 en el estadio BBVA.

¿A qué hora juega México vs. Jamaica HOY por Liga de Naciones Concacaf?

El partido de México vs. Jamaica se jugará a partir de las 9:30 PM (hora peruana) y 8:30 PM (hora mexicana) este martes 17 de noviembre del 2026.

¿En qué canales TV transmiten México vs. Jamaica EN VIVO por Liga de Naciones Concacaf?

El partido entre México vs. Jamaica será transmitido a través de TUDN, ViX, Canal 5 y TV Azteca para todo México.

¿Dónde ver México vs. Jamaica ONLINE por Liga de Naciones Concacaf?

Para que puedas ver el partido de México vs. Jamaica por streaming ONLINE, tendrás que sintonizar ViX y TUDN App en México.