El partido de México vs. Jamaica por los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones Concacaf se jugará este sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas (hora mexicana) y 20:00 de Perú en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.
Dirigidos por el seleccionador Rafael Márquez, el Tri comenzó mal el ciclo hacia la Copa del Mundo de 2030: empató 1-1 con Colombia y Perú; fue goleado 3-0 por Estados Unidos y superado 2-0 por Chile.
¿Qué canales pasan el partido de México vs. Jamaica HOY por TV ONLINE? TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Azteca Deportes transmiten el partido de México vs. Jamaica por señal abierta, cable y streaming
¿Qué canales TV transmiten México vs. Jamaica EN VIVO por partido amistoso?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs. Jamaica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 14 de noviembre.
Para México, el partido de México vs. Jamaica será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes por señal abierta, cable y streaming.
El partido de México vs. Jamaica será transmitido por Youtube para Perú.
¿Dónde ver México vs. Jamaica ONLINE y GRATIS por partido amistoso?
El partido entre México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf lo podrás ver online por streaming a través de TUDN App y Azteca Deportes en México, y por Youtube en Perú.
¿A qué hora juega México vs. Jamaica HOY por partido amistoso?
El partido entre México vs. Jamaica empieza a las 8:00 PM de Perú y 7:00 PM de México el sábado 14 de noviembre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 3:00 AM
¿En qué canal ver partido de México vs. Jamaica, en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por TUDN y Univision, señales que poseen los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN App.
- TUDN
- TUDN App
- Univision
¿En qué canal ver partido de México vs. Jamaica, en México?
En México, el partido de México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Azteca Deportes, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN App.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca 7
- Azteca Deportes
¿En qué canal ver partido de México vs. Jamaica, en Perú?
En Perú, el partido de México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf EN VIVO por el canal de Youtube de la Concacaf y Concacaf Go
- Youtube
- Concacaf Go