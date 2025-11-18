Revisa horarios y qué canal transmiten el partido de México vs Paraguay por partido amistoso FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming. (Photo by ANDRES HERRERA / AFP)
Las selecciones de fútbol de y se medirán este martes necesitadas de una victoria en un amistoso en el estadio Alamodone de la ciudad estadounidense San Antonio, como parte de su preparación para el Mundial 2026, tras haber acumulado en sus últimos partidos empates y derrotas.

El partido de México vs Paraguay iniciará a las 8:30 p.m. de Perú, 7:30 p.m. de México, 10:30 p.m. de Paraguay. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del amistoso que se llevará a cabo en el estadio León.

¿A qué hora juega México vs Paraguay HOY?

El partido de México vs Paraguay por amistoso FIFA, será este martes 18 de noviembre del 2025 a las 7:30 p.m. (hora de México) en el Alamodome de Texas.

Hora del partido, México vs Paraguay

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.
  • Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
  • Estados Unidos: 8:30 p.m.

Canal TV para ver México vs Paraguay EN VIVO

La transmisión del partido amistoso entre México vs Paraguay será transmitido en TUDN, Canal 5 y Aztea 7 para todo México. En streaming lo podrás ver por Vix. Por otro lado, en Paraguay podrás ver el amistoso por Tigo Sports. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver México vs Paraguay EN VIVO?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica7:30 p.m.TUDN, Azteca DeportesVix
El Salvador7:30 p.m.TUDN, Azteca DeportesVix
Guatemala7:30 p.m.TUDN, Azteca DeportesVix
Honduras7:30 p.m.TUDN, Azteca DeportesVix
Nicaragua7:30 p.m.TUDN, Azteca DeportesVix
Panamá7:30 p.m.TUDN, Azteca DeportesVix
Puerto Rico7:30 p.m.TUDN, Azteca DeportesVix
Paraguay10:30 p.m.Tigo SportsTigo Sports
México7:30 p.m.TUDN, Azteca 7 y Canal 4Vix
Estados Unidos8:30 p.m.TUDN, Univision y FOX SportsVix

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs Paraguay

  • Fecha: Martes 18 de noviembre del 2025
  • Partido: México vs Paraguay
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Ciudad de México, México
  • Canal: TUDN, Canal5 y Azteca 7 | Streaming: Vix
  • Estadio: Alamodome

