Las selecciones de fútbol de México y Paraguay se medirán este martes necesitadas de una victoria en un amistoso en el estadio Alamodone de la ciudad estadounidense San Antonio, como parte de su preparación para el Mundial 2026, tras haber acumulado en sus últimos partidos empates y derrotas.
El partido de México vs Paraguay iniciará a las 8:30 p.m. de Perú, 7:30 p.m. de México, 10:30 p.m. de Paraguay. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del amistoso que se llevará a cabo en el estadio León.
El partido de México vs Paraguay por amistoso FIFA, será este martes 18 de noviembre del 2025 a las 7:30 p.m. (hora de México) en el Alamodome de Texas.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.
- Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
- Estados Unidos: 8:30 p.m.
La transmisión del partido amistoso entre México vs Paraguay será transmitido en TUDN, Canal 5 y Aztea 7 para todo México. En streaming lo podrás ver por Vix. Por otro lado, en Paraguay podrás ver el amistoso por Tigo Sports. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Vix
|El Salvador
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Vix
|Guatemala
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Vix
|Honduras
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Vix
|Nicaragua
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Vix
|Panamá
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Vix
|Puerto Rico
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|Vix
|Paraguay
|10:30 p.m.
|Tigo Sports
|Tigo Sports
|México
|7:30 p.m.
|TUDN, Azteca 7 y Canal 4
|Vix
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|TUDN, Univision y FOX Sports
|Vix
- Fecha: Martes 18 de noviembre del 2025
- Partido: México vs Paraguay
- Horario: 7:30 p.m. hora de Ciudad de México, México
- Canal: TUDN, Canal5 y Azteca 7 | Streaming: Vix
- Estadio: Alamodome