vs se enfrentan este sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Azteca por partido amistoso FIFA. La selección mexicana medirá fuerzas ante un rival europeo, que no contará con su máxima estrella Cristiano Ronaldo, pero que es una de las candidatas a ser protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado azteca busca llegar bien a su debut en el Mundial y aprovechará al máximo este partido.

¿Dónde ver México vs Portugal por amistoso FIFA?

El partido de México vs Portugal será transmitido a través de Canal 5 Televisa, Azteca 7 y TUDN para todo México por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Univision, Fox Sports, Fox Deportes, fuboTV y Fox One.

Podrás ver el partido de la selección mexicana por señal abierta en los canales de Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Canal 7). Por cable, el amistoso va por TUDN. Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de ViX.

Revisa qué canales transmiten el partido de México vs Portugal y los horarios para ver la amistoso FIFA 2026 en el Estadio Azteca este sábado 28 de marzo.
¿A qué hora juega México vs Portugal HOY por amistoso FIFA?

El partido de México vs Portugal por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de México este sábado 28 de marzo del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
  • Hora en España: 2:00 AM

¿Qué canal transmite México vs Portugal EN VIVO por amistoso FIFA?

PaísHorariosCanal TVStreaming
México7:00 PMCanal 5 Televisa, Azteca 7, TUDNViX
Costa Rica7:00 PMTUDN, Azteca DeportesViX
Honduras7:00 PMTUDN, Azteca DeportesViX
Guatemala7:00 PMTUDN, Azteca DeportesViX
Estados Unidos9:00 PMUnivision, TUDN y FOX DeportesFOX One

México vs Portugal EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver transmisión del partido amistoso en el Estadio Azteca este sábado 28 de marzo 2026.

¿En qué canal ver, México vs Portugal en México por amistoso FIFA?

En México, el partido de México vs Portugal será transmitido a través de Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN y ViX por amistoso FIFA.

¿En qué canal ver, México vs Portugal en Estados Unidos por amistoso FIFA?

En Estados Unidos, el partido de México vs Portugal será transmitido a través de TUDN, fuboTV, FOX Deportes y FOX Sports por amistoso FIFA.

Alineaciones de México vs Portugal

  • México: Jose Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez; Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julian Quiñones; Raúl Jiménez.
  • Portugal: Rui Silva; Nelson Semedo, Tomás Araújo, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Francisco Trincão, João Félix, Pedro Neto; Gonçalo Ramos.

