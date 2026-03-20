Monterrey recibe a Chivas Guadalajara este sábado 21 del 2026 por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio BBVA. Los Rayados llegan de una dura eliminación en la Concachampions, donde no pudieron superar a Cruz Azul en Puebla y en la Liga MX marchan novenos con 14 unidades. Por otro lado, Chivas son los únicos líderes del Clausura con 27 puntos y buscarán mantener la distancia. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Monterrey vs Chivas Guadalajara EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de Monterrey vs Chivas Guadalajara EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Televisa y ViX en México por la jornada 12 del Clausura de la Liga MX 2026. Para ver TUDN podrás hacerlo de diferentes maneras como a través de Izzi, Sky, Totalplay, entre otros. También existe una aplicación propia llamada TUDN App, disponible en iPhone, iPad, Android y Smart TV, donde puedes ver eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda.

Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Monterrey vs Chivas Guadalajara será a través de Univision, TUDN y ViX.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

Revisa qué canales transmiten el juego de Monterrey vs Chivas Guadalajara y los horarios para ver partido por la fecha 12 del Clausura de la Liga MX 2026 en el Estadio BBVA.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Monterrey por Concachampions 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:05 PM

7:05 PM Perú, Colombia, Ecuador: 8:05 PM

8:05 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:05 PM

9:05 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:05 PM

¿Qué canal transmite Monterrey vs Chivas Guadalajara EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:05 PM TUDN ViX República Dominicana 7:05 PM TUDN ViX El Salavador 7:05 PM TUDN ViX Honduras 7:05 PM TUDN ViX Guatemala 7:05 PM TUDN ViX Nicaragua 7:05 PM TUDN ViX Panamá 7:05 PM TUDN ViX Puerto Rico 7:05 PM TUDN ViX México 7:05 PM TUDN ViX Estados Unidos 9:05 PM Univision, TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs Chivas Guadalajara por Liga MX 2026

Fecha : sábado 21 de marzo del 2026

: sábado 21 de marzo del 2026 Partido : Monterrey vs Chivas Guadalajara

: Monterrey vs Chivas Guadalajara Horario : 7:05 p.m. hora de México

: 7:05 p.m. hora de México Canal : Canal 5, Televisa, ViX y TUDN

: Canal 5, Televisa, ViX y TUDN Estadio: BBVA

¿En qué canal ver Monterrey vs Chivas Guadalajara por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de Cruz Azul vs Monterrey será transmitido a tavés de Canal 5, TUDN, Televisa y ViX por la jornada 12 del Clausura de la Liga MX 2026.

Monterrey vs Chivas Guadalajara por la fecha 12 del Clausura de la Liga MX 2026 en el Estadio BBVA.

¿Cómo ver Monterrey vs Chivas Guadalajara por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs Monterrey será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por la jornada 12 del Clausura de la Liga MX 2026.

Alineaciones de Monterrey vs Chivas Guadalajara

Monterrey: Luis Cárdenas; Víctor Guzmán, Anthony Martial, Carlos Salcedo, Jesús Corona; Alonso Aceves, Luis Reyes, Jorge Rodríguez; Roberto de la Rosa, César Bustos y Carlos Frayde.

Luis Cárdenas; Víctor Guzmán, Anthony Martial, Carlos Salcedo, Jesús Corona; Alonso Aceves, Luis Reyes, Jorge Rodríguez; Roberto de la Rosa, César Bustos y Carlos Frayde. Chivas: Raúl Rangel; Diego Campillo, Roberto Alvarado, José Castillo, Bryan González; Daniel Aguirre, Fernando González, Santiago Sandoval; Efraín Álvarez, Armando González y Brian Gutiérrez.