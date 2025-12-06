¿Dónde ver Monterrey vs. Toluca EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la semifinal de vuelta de la Liguilla MX será el que protagonizarán Monterrey y Toluca en el estadio BBVA desde las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. Ambos equipos luchan por meterse a la final del Torneo Apertura.

Para que puedas ver el partido entre Monterrey y Toluca, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Monterrey vs. Toluca EN VIVO GRATIS?

El partido de Monterrey vs. Toluca por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido por en todo Centroamérica por TUDN y ViX.

¿Qué canales transmiten Monterrey vs. Toluca HOY EN VIVO?

En Sudamérica lo pasa: YouTube

En México lo pasa: TUDN, Canal 5, ViX

En Costa Rica lo pasa: ViX, TUDN

En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN

En Guatemala lo pasa: ViX, TUDN

En Honduras lo pasa: ViX, TUDN

En Panamá lo pasa: ViX, TUDN

En Estados Unidos lo pasa: TUDN.com, TUDN App, ViX

¿Cómo ver partido Monterrey vs. Toluca en México?

El partido de Monterrey vs. Toluca por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en México por TUDN, Canal 5 y ViX.

¿En dónde televisan partido Monterrey vs. Toluca EN DIRECTO, en Estados Unidos?

El partido de Monterrey vs. Toluca por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Estados Unidos por TUDN.com, TUDN App y Vix.

¿En qué canales ver partido Monterrey vs. Toluca en Perú?

El partido de Monterrey vs. Toluca por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Perú por YouTube.