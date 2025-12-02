¿Dónde ver Monterrey vs. Toluca EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la semifinal de ida de la Liguilla MX será el que protagonizarán Monterrey y Toluca en el estadio BBVA desde las 10:10 p.m. (hora peruana), que son las 12:10 AM de Argentina y Chile, las 9:10 PM de México y las 4:10 AM de España. Ambos equipos luchan por meterse a la final del Torneo Apertura.
Para que puedas ver el partido entre Monterrey y Toluca, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Monterrey vs. Toluca EN VIVO GRATIS?
El partido de Monterrey vs. Toluca por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido por en todo Centroamérica por TUDN y ViX.
¿Qué canales transmiten Monterrey vs. Toluca HOY EN VIVO?
- En Sudamérica lo pasa: YouTube
- En México lo pasa: TUDN, Canal 5, ViX
- En Costa Rica lo pasa: ViX, TUDN
- En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN
- En Guatemala lo pasa: ViX, TUDN
- En Honduras lo pasa: ViX, TUDN
- En Panamá lo pasa: ViX, TUDN
- En Estados Unidos lo pasa: TUDN.com, TUDN App, ViX
¿Cómo ver partido Monterrey vs. Toluca en México?
¿En dónde televisan partido Monterrey vs. Toluca EN DIRECTO, en Estados Unidos?
¿En qué canales ver partido Monterrey vs. Toluca en Perú?
