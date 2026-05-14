Pachuca y Pumas UNAM se verán las caras por la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un duelo que promete ser apasionante de principio a fin. Ambos conjuntos se enfrentarán este jueves 14 de mayo, a partir de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) , en el Estadio Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. ¿Quieres saber qué canal transmite el partido entre Tuzos y Águilas? Aquí te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del extranjero.

Como Pachuca será local, el encargado de transmitir el cotejo entre Tuzos y Pumas será el canal FOX One, de forma exclusiva para sus suscriptores (por 175 pesos mensuales). En esta ocasión, ni TV Azteca 7 ni Canal 5 de Televisa ofrecerán las imágenes del juego en señal abierta.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el Pachuca vs. América por la Liga MX 2026 solo se podrá ver a través de TUDN USA, TUDN.com y la app de TUDN.

Si te encuentras en otros países, la única forma de ver el Pachuca vs. Pumas será utilizando una VPN para acceder a una cuenta de FOX One o de TUDN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Pachuca vs. Pumas por la Liga MX 2026?