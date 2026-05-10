Pumas recibe a América este domingo 10 de mayo del 2026 por los cuartos de final vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario. El conjunto felino llega a este compromiso tras haber empatado 3-3 en el duelo de ida, mientras que ‘Las Águilas’ buscarán un buen resultado fuera de casa que les permita sellar su clasificación a la siguiente ronda. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el juego, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Pumas vs América EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de Pumas vs América EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por los cuartos de final vuelta del Clausura de la Liga MX 2026. Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de América vs Pumas será a través de Univision, TUDN y ViX.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

Revisa qué canales transmiten el partido de Pumas vs América y los horarios para verlo por los cuartos de final vuelta de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario.

¿A qué hora juega Pumas vs América por Liga MX 2026?

El partido de Pumas vs América por los cuartos de final vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX empieza a las 8:15 PM de México este domingo 10 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 PM

7:15 PM Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 PM

8:15 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:15 PM

9:15 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:15 PM

¿Qué canal transmite Pumas vs América EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:15 PM TUDN ViX República Dominicana 9:15 PM TUDN ViX El Salvador 7:15 PM TUDN ViX Honduras 7:15 PM TUDN ViX Guatemala 7:15 PM TUDN ViX Nicaragua 7:15 PM TUDN ViX Panamá 8:15 PM TUDN ViX Puerto Rico 9:15 PM TUDN ViX México 7:15 PM TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 9:15 PM Univision, TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver Pumas vs América por Liga MX 2026

Fecha : Domingo 10 de mayo del 2026

: Domingo 10 de mayo del 2026 Partido : Pumas vs América

: Pumas vs América Horario : 7:15 p.m. hora de México

: 7:15 p.m. hora de México Canal : TUDN, Canal 5, ViX

: TUDN, Canal 5, ViX Estadio: Olímpico Universitario

¿En qué canal ver Pumas vs América por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de Pumas vs América será transmitido a tavés de TUDN, Canal 5 y ViX por los cuartos de final vuelta del Clausura de la Liga MX 2026.

¿En qué canal ver Pumas vs América por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Pumas vs América será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por los cuartos de final vuelta del Clausura de la Liga MX 2026.