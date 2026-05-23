Pumas UNAM vs. Cruz Azul EN VIVO se enfrenta por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario, este domingo 24 de mayo del 2026. La ‘Máquina Cementera’ no pudo conseguir una victoria en casa ante los ‘Felinos’, quienes lograron un valioso empate sin goles. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO por la final de la Liga MX?

La transmisión del partido entre Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Canal 5, TV Azteca, TUDN, ViX en México.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs. Pumas por la Liga MX será fuboTV, TUDN y Universo.

¿A qué hora juega Pumas vs. Cruz Azul por la final de ida del Clausura de la Liga MX?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m.

¿Qué canal transmite Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO por la final de ida del Clausura de la Liga MX?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX República Dominicana 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX El Salvador 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Guatemala 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Honduras 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Nicaragua 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Panamá 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX Puerto Rico 7:00 p.m. TUDN Azteca Deportes, ViX México 7:00 p.m. TUDN, TV Azteca Azteca Deportes, ViX Estados Unidos 9:00 p.m. TUDN, Universo ViX

Horario, canal TV y dónde ver Pumas vs. Cruz Azul por final de vuelta de la Liga MX

Fecha : Domingo 24 de mayo del 2026.

: Domingo 24 de mayo del 2026. Partido : Pumas vs. Cruz Azul

: Pumas vs. Cruz Azul Horario : 7:00 p.m. hora de Ciudad de México, México.

: 7:00 p.m. hora de Ciudad de México, México. Canal : TUDN, Canal 5, TV Azteca, ViX

: TUDN, Canal 5, TV Azteca, ViX Estadio: Olímpico Universitario.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/05/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM este domingo 24 de mayo por la final del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP / ALFREDO ESTRELLA

¿En qué canal ver Pumas vs. Cruz Azul por final de vuelta del Clausura de la Liga MX?

En México, el partido de Pumas vs. Cruz Azul por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite Canal 5, TUDN, TV Azteca, Azteca Deportes, ViX.

¿Cómo ver Pumas vs. Cruz Azul por final de la Liga MX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Pumas vs. Cruz Azul por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite TUN, ViX y Universo.