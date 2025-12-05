¿Dónde ver Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la semifinal de vuelta de la Liguilla MX será el que protagonizarán ambos clubes en el estadio Universitario desde las 10:10 p.m. (hora peruana), que son las 10:10 AM de Argentina y Chile, las 9:10 PM de México y las 4:10 AM de España. Ambos equipos luchan por meterse a la final del Torneo Apertura.

Para que puedas ver el partido entre Cruz Azul y Tigres, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO GRATIS?

¿Qué canales transmiten Tigres vs. Cruz Azul HOY EN VIVO?

En Sudamérica lo pasa: YouTube

En México lo pasa: TUDN, Azteca 7. Canal 5, ViX

En Costa Rica lo pasa: Tubi, TUDN

En Nicaragua lo pasa: Tubi, TUDN

En Guatemala lo pasa: Tubi, TUDN

En Honduras lo pasa: Tubi, TUDN

En Panamá lo pasa: Tubi, TUDN

En Estados Unidos lo pasa: Telemundo, Univision NOW, FOX Sports

¿Cómo ver partido Tigres vs. Cruz Azul en México?

¿En dónde televisan partido Tigres vs. Cruz Azul EN DIRECTO, en Estados Unidos?

¿En qué canales ver partido Tigres vs. Cruz Azul en Perú?

