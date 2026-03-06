Tigres y Monterrey se enfrentan en una nueva edición del Clásico Regio, uno de los partidos más esperados del fútbol mexicano. El encuentro corresponde a la jornada 10 del Liga MX y promete un duelo intenso entre dos de los equipos más fuertes del torneo.

El partido se disputará en el Estadio Universitario, conocido como “El Volcán”, donde Tigres intentará hacerse fuerte como local ante su máximo rival.

Revisa qué canales transmiten el partido de Tigres vs Monterrey y los horarios para ver el Clásico Regio por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Universitario de la UANL.

¿A qué hora juegan Tigres vs Monterrey hoy?

El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey se jugará el sábado 7 de marzo de 2026 a las 9:00 PM (tiempo del centro de México). Este duelo será uno de los más atractivos de la jornada 10 del Clausura 2026.

Horarios por país:

México: 9:00 PM

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 PM

Argentina, Chile y Uruguay: 12:00 AM (domingo)

Estados Unidos (ET): 10:00 PM

¿En qué canal transmiten Tigres vs Monterrey EN VIVO?

La transmisión del Tigres vs Monterrey EN VIVO podrá verse en televisión abierta a través de Azteca 7. También estará disponible en plataformas digitales de TV Azteca para seguir el partido online.

¿Dónde ver Tigres vs Monterrey EN VIVO online en México?

Si quieres ver el Clásico Regio online, Tigres vs Monterrey, puedes hacerlo mediante el sitio web o la aplicación de Azteca Deportes, donde se ofrecerá la señal en vivo y la cobertura minuto a minuto del encuentro.

Los aficionados también podrán seguir el Clásico Regio online mediante Fox One, que ofrecerá la transmisión del partido y cobertura en tiempo real.

¿Qué canal transmite Tigres vs Monterrey EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:00 p.m. Azteca Deportes ViX República Dominicana 9:00 p.m. Azteca Deportes ViX El Salvador 9:00 p.m. Azteca Deportes ViX Guatemala 9:00 p.m. Azteca Deportes ViX Honduras 9:00 p.m. Azteca Deportes ViX Nicaragua 9:00 p.m. Azteca Deportes ViX Panamá 9:00 p.m. Azteca Deportes ViX México 9:00 p.m. Azteca 7 y Azteca Deportes FOX One Estados Unidos 10:00 p.m. Telemundo y FOX Sports FOX One

Tigres vs Monterrey: un Clásico Regio que paraliza la Liga MX

El enfrentamiento entre Tigres UANL y Monterrey es considerado uno de los clásicos más intensos del fútbol mexicano. Cada edición del Clásico Regio reúne a miles de aficionados y suele tener gran impacto en la tabla del Clausura.

En esta jornada 10 de la Liga MX 2026, ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para acercarse a los puestos de Liguilla, en un partido que promete emociones desde el primer minuto.